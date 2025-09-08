Burkina-Faso-Mêbo-Contribution

Burkina/Faso Mêbo : Les étudiants de l’Université Virtuelle offrent 2 tonnes de ciment, du riz et du matériels

Ouagadougou, 8 sept 2025 (AIB) – Dans le cadre de l’initiative présidentielle « Faso Mêbo », les étudiants de l’Université Virtuelle du Burkina ont offert 2 tonnes de ciment, 15 pelles, 20 gilets de sécurité et 2 sacs de riz pour soutenir les efforts de reconstruction du pays.

«Notre motivation principale, c’est de participer activement à la construction du Faso. En tant qu’étudiants et futurs acteurs du développement, nous ne pouvons pas rester en marge de cette dynamique de souveraineté nationale portée par nos autorités », a déclaré le représentant des étudiants, Tindegma Zongo.

Le représentant des étudiants a souligné que cette action solidaire s’inscrit dans la vision de l’Université Virtuelle, résolument tournée vers la citoyenneté active et la participation au développement national.

Il a confié que cette contribution est le fruit d’un engagement collectif des étudiants de toutes les filières de l’établissement, avant d’inviter l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur du pays à s’inscrire dans la même dynamique.

« Quand on parle de Faso Mêbo, c’est du Burkina qu’il s’agit. C’est de nous qu’il s’agit. À ce titre, j’invite toutes les universités qui n’ont pas encore emboîté le pas à se mobiliser pour que, ensemble, nous puissions construire notre cher Faso », a exhorté M. Zongo.

Ce geste des étudiants vient renforcer les nombreuses contributions citoyennes en faveur de l’initiative Faso Mêbo, symbole d’un sursaut national pour la reconstruction et la souveraineté du Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

ZAF/yos