Burkina/Faso Mêbo : Les conseillers techniques culturels et touristiques des gouverneurs des 13 régions offrent une tonne de ciment

Ouagadougou, 27 sept. 2025 (AIB)- Les conseillers techniques chargés des affaires culturelles et touristiques des gouverneurs des 13 régions du Burkina Faso ont manifesté leur soutien à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, en faisant don, ce samedi, d’une tonne de ciment.

Selon la conseillère technique du gouverneur de la région du Kadiogo chargée des affaires culturelles et touristiques, Josiane Sanou, ce geste est l’expression de l’engagement collectif de ses collègues à accompagner le développement du pays.

« C’est pour marquer notre adhésion et notre engagement à l’initiative Faso Mêbo. Nous voulons également participer à la construction et au développement de nos villes », a-t-elle déclaré.

Madame Sanou a par ailleurs lancé un appel à toutes les bonnes volontés à s’impliquer dans la dynamique, soulignant que la construction nationale est une responsabilité partagée.

« Quelle que soit ta position sociale, chacun a quelque chose à offrir. Il y a des gens qui sont là pour offrir du matériel de construction et d’autres viennent également prêter mains fortes sur les différents chantiers. C’est aussi une contribution », a-t-elle souligné.

L’initiative présidentielle Faso Mêbo, qui vise à améliorer le cadre de vie des populations à travers des actions de développement communautaire, continue ainsi de susciter une adhésion croissante au sein des différentes couches sociales.

Agence d’Information du Burkina

ZAF/bbp