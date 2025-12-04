Burkina/Faso Mêbo : Les acteurs du tourisme soutiennent l’initiative présidentielle avec 100 tonnes de ciment

Ouagadougou, 4 déc. 2025 (AIB) – La Fédération des organisations patronales de l’hôtellerie et du tourisme (FOPAHT) a manifesté jeudi son soutien à l’initiative présidentielle en offrant 100 tonnes de ciment afin de renforcer les actions de construction engagées au niveau national.

Le président de la FOPAHT, Pierre-Célestin Zoungrana, a indiqué que ce geste s’inscrit dans l’élan patriotique observé à travers le pays.

« Tout le monde voit l’effort qui est en train d’être fait en termes de contribution patriotique de chacun. Nous aussi, nous ne pouvons pas être en reste, nous apportons notre contribution pour accompagner cet effort », a-t-il affirmé.

Selon lui, la fédération apprécie à sa juste valeur la décision du Président du Faso qui appelle les populations à se prendre en charge, et elle y adhère pleinement.

Il a également exprimé son émerveillement de constater sur le terrain des jeunes engagés pour la construction du Burkina Faso.

Pierre-Célestin Zoungrana a invité les citoyens à se rendre au siège de Faso-Mêbo pour constater le travail en cours et à apporter leurs contributions à l’édification du pays.

Agence d’information du Burkina

ZAF/yos