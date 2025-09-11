Burkina-Don-Burkin 24-Faso-Mêbo

Burkina/ Faso Mêbo : Le média en ligne Burkina 24 apporte sa contribution à hauteur d’un million de FCFA

Ouagadougou, 11 sept. 2025 (AIB) : Le média en ligne Burkina 24 a apporté, jeudi, sa contribution à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, à travers un don de pots de fleurs, de fleurs ornementales et de fumier, d’une valeur estimée à 1 million de francs CFA.

La Directrice générale de Burkina 24, Farida Zonon, a indiqué que ce geste vise à soutenir l’élan national impulsé par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, pour la valorisation de l’environnement et la construction d’un cadre de vie sain et agréable.

Mme Zonon a expliqué que le choix des pots de fleurs traduit la volonté de son équipe de participer à la construction du pays à travers l’embellissement des espaces publics.

« C’est une manière, pour nous, d’apporter notre contribution à la construction d’un Burkina Faso résilient et unique », a-t-elle souligné.

Elle a par ailleurs lancé un appel à l’endroit de tous les citoyens, les invitant à participer à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, en mettant à disposition, selon leurs moyens, tout ce qui peut contribuer à améliorer le cadre de vie.

Ce geste du média en ligne Burkina 24 vient renforcer les nombreuses contributions citoyennes en faveur de l’initiative Faso Mêbo, symbole d’un sursaut national pour la construction et la souveraineté du Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

ZAF/bbp