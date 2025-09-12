Burkina-Don-Faso mêbo-Groupe Zongo

Burkina/Faso mêbo : Le groupe Zongo offre 5 tonnes de ciment à l’Initiative présidentielle

Ouagadougou 12 sept. 2025 (AIB)- Dans le cadre de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, le Groupe Zongo, une entreprise burkinabè multisectorielle engagée dans le développement, a fait don de 5 tonnes de ciment.

« Nous avons entendu l’appel lancé Son Excellence le Président du Faso et conscients des enjeux et des responsabilités qui nous incombent en tant qu’acteurs économiques, nous ne saurions rester en marge de cette dynamique nationale » a indiqué le représentant du groupe, Amidou Bani.

Il a indiqué que c’est pour témoigner de leur engagement et de leur adhésion à la vision du gouvernement, que le groupe Zongo a décidé d’apporter cette modeste contribution.

En plus du don, le groupe a également contribué à accompagner l’équipe de Faso Mêbo, en participant concrètement aux travaux sur le terrain tels que le chargement de pavés, transport de matériaux, et autres tâches physiques.

« À l’endroit des autorités, je tiens à adresser un message d’encouragement et de reconnaissance, nous saluons les efforts engagés pour le développement du pays, et réaffirmons notre disponibilité à accompagner toutes les actions allant dans ce sens », a lancé M.Boni.

Il a invité l’ensemble des citoyens à se mobiliser, à se ranger aux côtés des autorités, et à œuvrer collectivement pour faire du développement du Burkina Faso une réalité tangible.

