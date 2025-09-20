Burkina-Faso-Mêbo-Contribution-Travaux

Burkina/ Faso mêbo : Le comité d’organisation du festival Benda Reem contribue activement aux travaux

Ouagadougou, le 20 sept.2025 (AIB)-Le comité d’organisation du festival Benda Reem a pris part ce samedi aux travaux de l’Initiative Présidentielle Faso Mêbo, montrant ainsi l’engagement citoyen de la jeunesse avant la tenue du festival prévue les 26 et 27 septembre 2025 à Bendogo.

Le président du comité d’organisation, Mohamed Sodré, a affirmé que, pour eux, la jeunesse doit d’abord penser à la nation avant de se divertir.

« Nous avons jugé nécessaire, avant l’organisation de notre festival, de contribuer, même modestement. Même sans apport matériel, notre force physique compte beaucoup pour l’édification de la nation. Le matériel seul ne suffit pas sans l’humain », a-t-il déclaré.

Il a invité les organisations de la société civile, les structures et associations de jeunesse à s’intéresser à Faso mêbo, une initiative selon lui importante et enrichissante, qui cultive l’esprit de patriotisme et donne le sentiment d’avoir contribué à bâtir une ville propre et rayonnante.

Il a ajouté que cette action permet aussi d’annoncer leur festival, prévu les 26 et 27 septembre 2025 à Ouagadougou, dont l’objectif est de sensibiliser la jeunesse sur les valeurs culturelles, dans un contexte de défis sécuritaires, d’où le thème : « Le rôle et l’identité culturelle dans la lutte contre l’insécurité ».

Le promoteur du festival, Abdoul Fatahou Birba, a précisé qu’au cours des deux jours, des panels porteront notamment sur l’histoire de Bendogo et le patriotisme, avec un appel à l’union de la jeunesse.

Des expositions, des ventes et prestations artistiques sont également prévues au programme.

Le Festival Benda Reem est un festival de quartier organisé par Wisdom Organization and Communication et l’Association Mabiri.

Agence d’Information du Burkina

ZAF-dnk-ata