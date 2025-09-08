Burkina/Faso Mêbo: La jeune campeuse Lonyèrè Sita Sessouma incarne l’esprit de la révolution progressiste et populaire

Ouagadougou, 8 sept. 2025 (AIB) – Lors de la cérémonie de clôture de la première édition du camp de Faso Mêbo dimanche dans la région du Guiriko, la jeune Lonyèrè Sita Sessouma, porte-parole des campeurs, a captivé l’attention du public par son discours et sa posture déterminée. Vêtue d’un treillis aux couleurs nationales, le regard fixé, le poing légèrement levé, symbole fort de conviction et de militantisme, elle incarne parfaitement l’esprit de la révolution progressiste et populaire en cours actuellement au Burkina Faso.

Âgée d’une dizaine d’années à peine, cette jeune fille campeuse a impressionné l’assistance, composée d’autorités gouvernementales, administratives, coutumières et religieuses ainsi que des parents des campeurs par son attitude sérieuse et rassurante lors de sa prise de parole. Son intervention n’était pas un simple exercice oratoire, elle a su inspirer et appeler à l’action.

« Nous avons appris que le patriotisme ne se limite pas à des mots ou à un drapeau. Il se vit chaque jour, dans nos actes, dans notre respect des autres et dans notre engagement pour le bien commun. Nous repartons avec une conscience plus éveillée, une fierté renouvelée et une responsabilité claire : celle de faire rayonner les valeurs de notre nation partout où nous serons », a-t-elle déclaré.

Ces paroles témoignent d’une conscience émergente, celle d’une jeunesse qui comprend que le changement naît autant des engagements individuels que de l’action collective.

Dans un contexte où la révolution progressiste et populaire mise sur la participation active des jeunes comme moteur de transformation sociale et politique, la posture confiante de Lonyèrè illustre parfaitement cette dynamique. Elle démontre que la jeunesse burkinabè n’est pas spectatrice, mais bel et bien actrice de la construction d’un avenir plus juste, solidaire et prospère.

Le camp Faso Mêbo s’affirme ainsi comme un cadre privilégié pour former des citoyens responsables, patriotes et conscients de leur rôle dans la construction de la nation, autant de valeurs prônées par la révolution en cours.

La jeunesse, lorsqu’elle est guidée et valorisée, devient la garantie d’un avenir où l’espérance et l’action se conjuguent pour transformer la société. Le camp Faso Mêbo démontre que l’éducation au patriotisme et à la responsabilité civique commence tôt et porte déjà ses fruits. En formant des enfants et des adolescents conscients de leur rôle, la nation prépare une société plus soudée, respectueuse de ses valeurs et tournée vers l’intérêt commun.

Agence d’information du Burkina

BAK/BZ