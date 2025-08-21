Burkina/Faso Mêbo : Dr Daniel Rasmané Sawadogo offre 10 tonnes de fer à béton et d’autre matériaux de construction

Ouagadougou, 21 août 2025 (AIB)-L’opérateur économique Dr Daniel Rasmané Sawadogo a apporté ce jeudi, sa contribution à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, en offrant 5 tonnes de fer de 10 et 5 tonnes de fer de 12 à béton, 100 planches, 100 rouleaux de fil de fer, ainsi que des bottes et des gants.

Lors de la remise du don, Dr Daniel Rasmané Sawadogo a salué cette initiative lancée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré qu’il a qualifiée de « louable et salutaire » pour le bien-être des populations.

« En tant que patriotes, citoyens et même riverains de la Patte d’Oie, nous ne pouvions pas rester en marge. C’est ce qui nous a animés à venir ce matin apporter notre modeste contribution. Nous devons donner l’exemple, car chacun peut contribuer à sa manière », a-t-il déclaré.

Pour lui, les travaux d’intérêt commun ne sont pas des travaux forcés, mais des actions menées pour soi-même. Il a exprimé son souhait de poursuivre cet engagement et, dans la mesure du possible, de continuer à soutenir cette initiative.

Dr Sawadogo a également lancé un appel à tous les riverains afin de participer à Faso Mêbo, car elle vise le bien-être du pays.

La présidente de la délégation spéciale de l’arrondissement 12 de Ouagadougou, Zalissa Pare/Salambéré, a exprimé un profond sentiment de gratitude pour ce geste de solidarité.

« Au nom de la délégation spéciale, je remercie ce donateur qui a su faire parler son cœur en mettant à disposition un lot de matériel pour Faso Mêbo », a-t-elle indiqué, tout en invitant les habitants de l’arrondissement à s’impliquer davantage.

Mme Salambéré a rappelé que ce n’était pas la première action du donateur, puisqu’au lancement des travaux de curage des caniveaux, il avait déjà apporté un appui matériel.

La remise a eu lieu sur le site de Faso Mêbo de la Patte d’Oie, spécialisé dans la confection de dalles et de briques destinées aux caniveaux.

Agence d’Information du Burkina

ZAF/ata