Faso Mêbo : Le tradipraticien de Nagréongo offre 40 tonnes de ciment, du granite et du sable

Ouagadougou, 1er nov. 2025 (AIB)-Le guérisseur de Nagréongo, El Hadj Saïdou Bikienga, a apporté samedi une importante contribution à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, en offrant 40 tonnes de ciment, 80 tonnes de granite et 120 tonnes de sable.

La remise symbolique du don a été effectuée par le fils du donateur, El Hadj Mahamadou Bikienga, au nom de son père, le samedi 1er novembre 2025. Ce geste s’inscrit dans le cadre du soutien à l’initiative Faso Mêbo, qui vise à embellir et désenclaver les villes du pays tout en encourageant la participation communautaire.

« Notre présence ici, au lycée Zinda Kaboré, est une réponse à l’appel du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à nous unir pour construire notre chère patrie, le Burkina Faso », a déclaré le fils du donateur.

Il a ajouté que Faso Mêbo doit être l’affaire de tous les Burkinabè, où qu’ils se trouvent, et que chacun doit y apporter sa contribution selon ses moyens.

En plus du don matériel, le guérisseur de Nagréongo a mobilisé une main-d’œuvre au profit de l’initiative présidentielle.

Affectueusement appelé Saïdou Nagréongo, El Hadj Saïdou Bikienga est un tradipraticien réputé dont la renommée dépasse les frontières nationales. Par la prière ou par les remèdes naturels, il soulage des milliers de patients venus du Burkina Faso, d’Afrique et d’autres régions du monde.

Le 30 août 2025, il a été fait Docteur Honoris Causa pour services rendus à la Nation par le Conseil africain franco-arabe pour les grades (CAFAG).

