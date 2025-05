Burkina- Média- AIB-Anniversaire

Burkina Faso : l’AIB souffle ses 61 bougies et se réinvente

Ouagadougou, 27 mai 2025 (AIB) – Portée sur les fonts baptismaux, il y a 61 ans jour pour jour, l’Agence d’Information du Burkina (AIB) connaît aujourd’hui un renouveau significatif, après plusieurs décennies de léthargie. Ce regain d’énergie s’explique notamment par l’engagement des autorités actuelles et le dévouement constant de ses équipes.

Créé le 27 mai 1964 sous le nom d’Agence voltaïque de presse (AVP), l’AIB a traversé de nombreuses mutations au rythme des changements politiques. Tantôt autonome, tantôt rattachée à différents ministères, l’agence n’a que rarement eu l’opportunité de s’imposer durablement comme grossiste de l’information.

En 1977, l’AIB est dotée d’un patrimoine propre, avant d’être rattachée au ministère de l’Information deux ans plus tard. En 1982, elle frôle la disparition sous le régime du Président Saye Zerbo. Mais l’arrivée du capitaine Thomas Sankara au pouvoir en 1983 lui donne un second souffle.

Sous la Révolution, une ordonnance présidentielle vient redéfinir les missions de l’AIB, réglementant notamment l’utilisation des dépêches étrangères. C’est aussi à cette époque que l’agence adopte son nom actuel, à la faveur du changement de dénomination du pays.

L’embellie sera de courte durée, car l’assassinat du Sankara en 1987 met fin à la dynamique engagée.

En 1990, elle est intégrée au quotidien Sidwaya, avant de fusionner officiellement avec ce dernier en 1999, dans le cadre de la création de l’Office national des Éditions Sidwaya (ONAES), devenu en 2011 « Les Éditions Sidwaya ».

Malgré ce repli structurel, l’agence entame à partir des années 2000 une transformation numérique. Elle cesse l’édition papier de son bulletin en 2005, se dote de nouveaux équipements et lance un site web.

Le tournant décisif intervient en août 2024, lorsque le gouvernement décide de l’ériger en Établissement public de l’État. Une décision stratégique qui vise à lui redonner les moyens de ses ambitions : fournir une information fiable, défendre les intérêts nationaux et contribuer à la souveraineté du Burkina Faso.

Aujourd’hui, l’AIB s’impose comme un acteur central du paysage médiatique burkinabè. Forte du plus vaste réseau de correspondants dans le pays, elle publie plus d’une quarantaine de dépêches par jour, alimente un site parmi les plus consultés du pays et maintient une présence active sur la quasi-totalité des réseaux sociaux.

À l’heure où la guerre de l’information fait rage, l’AIB entend rester fidèle à ses principes : vérité, objectivité et service au public. Plus que jamais, elle s’inscrit dans la dynamique d’une presse nationale responsable, engagée dans la lutte pour l’émancipation des peuples du Sahel.

Joyeux anniversaire à l’AIB!

Agence d’Information du Burkina