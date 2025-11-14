Burkina Faso : la SOPAMIB présente des systèmes intelligents de gestion d’énergie à la SEERA 2025

La 6ᵉ édition de la Semaine des Énergies et Énergies Renouvelables d’Afrique (SEERA) s’est tenue du 7 au 9 novembre 2025 à Ouagadougou sous le thème : «Nexus agriculture-énergie-eau : défis et opportunités ». L’édition 2025 de la SEERA a connu la présence de la Société de Participation Minière du Burkina Faso (SOPAMIB) qui a partagé sa vision future en matière de maîtrise de l’énergie.

À la 6ᵉ édition de la SEERA, le Directeur Général Adjoint de Wahgnion Gold Operations, Faustin Sawadogo, a rappelé que l’énergie est le socle de toute activité. Il est important de maîtriser cette énergie pour assurer l’interconnexion entre l’eau et l’agriculture.

Pour assurer une maîtrise parfaite, le Directeur Général Adjoint de Wahgnion Gold Operations confie qu’il est important de passer par l’installation des systèmes solaires photovoltaïques, des mini-centrales solaires. Il a fait comprendre que cette initiative, ils l’ont prévu à la mine de Boungou pour l’atteinte de leurs objectifs d’ici à 2030.

« Et nous avons également initié le projet d’interconnexion de la mine de Wahgnion au réseau électrique national de la SONABEL (Société Nationale d’Électricité du Burkina Faso) pour une vision à long terme. Et cette interconnexion nous permettra de sauver 45% des coûts de nos productions, de sauver également la production du CO2 et soigner notre empreinte carbone pour la génération future », a ajouté Faustin Sawadogo.

Par ailleurs, le Directeur Général Adjoint de Wahgnion Gold Operations a souligné qu’à la mine de Boungou, ils ont initié des projets d’efficacité et d’économie d’énergie qui passent par la maîtrise de la consommation de l’énergie électrique et l’installation de systèmes intelligents. Ces systèmes prennent en compte le badge des occupants des chambres et des bureaux, poursuit-il.

« Ça veut dire que, quand la personne n’est pas là, les climatiseurs ne fonctionnent pas. Et quand la personne est là, il peut activer le climatiseur avec son badge. Donc, tout ça, c’est des systèmes intelligents qui nous permettent de faire une économie d’énergie d’environ 500 kilowatts», a rassuré Faustin SAWADOGO.

Les systèmes intelligents s’étendent également à la mine de Wahgnion où des pompes solaires ont été réalisées pour permettre à la communauté locale d’accéder à l’eau et de pratiquer l’agriculture. Ces systèmes ont été pensés en intégrant les besoins de ces populations.

« C’est pour dire que la SOPAMIB et ses filiales Wahgnion et Boungou, incarnent un Groupe véritablement citoyen, qui tient compte de toutes les aspirations des communautés, qui tient compte également des produits intégrateurs comme le Nexus agriculture-eau-énergie », a conclu, Faustin SWADOGO, Directeur Général Adjoint de Wahgnion Gold Operations.

En termes d’engagement énergétique, la SOPAMIB s’est fixée pour objectif de réduire la dépendance au combustible fossile et de promouvoir une efficacité énergétique durable dans le secteur minier.