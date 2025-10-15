BURKINA-HOMMAGE-THOMAS SANKARA

Burkina Faso : La Nation rend hommage au président Sankara, “un héros national et universel”

Ouagadougou, 15 oct. 2025 (AIB) – Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, représentant le chef de l’État, a déclaré mercredi, lors de la commémoration du 38e anniversaire de l’assassinat du capitaine Thomas Sankara, que la Nation burkinabè rendait hommage à « un héros national et universel », dont la vision continue d’inspirer la jeunesse.

« Thomas Sankara n’est pas seulement un héros national, il est un symbole universel. Il a parlé à son peuple, mais aussi à tous les peuples opprimés. Il a rêvé d’un monde libéré de la domination, de la corruption et du renoncement. Il a montré que la dignité ne se quémande pas, elle se conquiert », a déclaré le Premier ministre, lisant l’allocution du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré.

Selon lui, la Nation burkinabè marche sur les traces d’un homme de valeur et de dignité, dont elle a le devoir de poursuivre l’œuvre.

Le Premier ministre s’exprimait au Mémorial Thomas Sankara, situé sur l’ancien site du Conseil de l’Entente, à Ouagadougou, lieu où le père de la Révolution et ses douze compagnons ont été lâchement assassinés le 15 octobre 1987.

Il a souligné que, 38 ans après sa mort tragique, la vision de Thomas Sankara continue de résonner comme un appel à la justice, à la souveraineté et à la dignité. Le Burkina Faso, l’Afrique et le monde se souviennent avec fierté et reconnaissance de cet homme dont le nom demeure un symbole fort.

Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a rappelé que le capitaine Sankara, par sa droiture, son humilité, sa discipline et son courage, a offert à la jeunesse africaine une véritable boussole morale, tout en démontrant qu’un autre modèle de gouvernance, fondé sur la responsabilité, le travail et l’amour de la patrie, était possible.

« Aujourd’hui encore, son message résonne dans nos écoles, dans nos villages, au sein de nos forces de défense et de sécurité. “La patrie ou la mort, nous vaincrons” n’est pas seulement une devise, c’est un véritable cri de guerre et l’expression de notre détermination à lutter pour la libération totale de notre cher Faso », a-t-il affirmé.

Le Premier ministre a annoncé que le flambeau de la Révolution restera allumé en permanence au Mémorial, offrant ainsi à chaque jeune une source d’inspiration pour bâtir le monde dont il rêve.

Il a également précisé qu’en vue de maintenir vivante la mémoire du sacrifice de Thomas Sankara et de ses compagnons, le gouvernement instituera un cérémonial militaire tous les premiers jeudis du mois, à partir de 16h.

Le président du Comité international du Mémorial Thomas Sankara (CIMTS), le colonel-major à la retraite Daouda Traoré, a souligné que cette journée de commémoration représente un moment fort de réaffirmation de l’attachement aux valeurs inaliénables pour lesquelles ces révolutionnaires ont donné leur vie.

Selon lui, le Mémorial Thomas Sankara est désormais un espace universel, un centre d’éducation, de réflexion et de transmission des valeurs de la Révolution.

Le colonel-major Traoré a exprimé sa gratitude au chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour l’estime et la considération qu’il porte au visionnaire et patriote Thomas Sankara.

En rappel, le 15 octobre 1987, le capitaine Thomas Sankara et ses douze compagnons ont été assassinés lors d’un coup d’État.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

NO/ATA