Burkina Faso : La Journée internationale de l’alphabétisation 2025 célébrée à Tenkodogo

Tenkodogo, 12 sept. 2025 (AIB) – Le Burkina Faso a commémoré la Journée internationale de l’alphabétisation (JIA) à Tenkodogo dans la région du Nakambé sous le thème : « Promouvoir l’alphabétisation à l’ère du numérique ». La cérémonie a réuni autorités, partenaires, acteurs de l’éducation et communautés, venus échanger sur les défis et opportunités liés à l’alphabétisation numérique, indispensable à l’insertion socioprofessionnelle et au développement durable.

Le ministre de l’Enseignement de Base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales, Jacques Sosthène Dingara, a indiqué que l’alphabétisation « n’est plus seulement apprendre à lire et à écrire, mais constitue désormais la clé du succès, du développement et de l’insertion socioprofessionnelle».

Il a mis en avant les efforts du gouvernement en matière d’éducation non formelle, qui offre une seconde chance aux jeunes déscolarisés et aux adultes, notamment à travers la formation professionnelle. Pour lui, le triptyque alphabétisation, formation, insertion est une véritable boussole de la politique éducative nationale.

Le ministre Dingara a également rendu hommage aux Forces de défense et de sécurité, aux enseignants et à communauté éducative pour leur résilience dans un contexte sécuritaire difficile.

Parrain de la cérémonie, Bendi Benoît Ouoba a illustré les impacts positifs de l’alphabétisation, citant des jeunes devenus autonomes grâce au commerce, à l’agriculture ou à l’élevage, ainsi que des villages transformés par des initiatives communautaires.

Le Burkina Faso poursuit plusieurs actions pour intégrer le numérique dans l’éducation avec la création d’une direction dédiée aux technologies éducatives, la mise en place de plateformes en ligne, la diffusion de cours via la radio et la télévision, et le renforcement des capacités des acteurs éducatifs. Pour la campagne 2024-2025, 1 822 centres d’éducation non formelle pour adolescents et 1 334 centres pour jeunes et adultes sont ouverts et fonctionnels, malgré les contraintes sécuritaires et économiques.

Proclamée en 1966 par l’UNESCO, la JIA rappelle que l’alphabétisation est un droit fondamental et un levier de développement. L’édition 2025, placée sous le signe du numérique, souligne l’importance des compétences technologiques pour l’accès à l’information, à la formation et à l’emploi.

Agence d’information du Burkina

