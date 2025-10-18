Burkina Faso : La communauté musulmane de Tenkodogo fait un don de matériels a Faso Mebo

Tenkodogo, 18 octobre 2025 (AIB) – La communauté musulmane de Tenkodogo a apporté, samedi, un appui matériel à la brigade Faso Mébo, dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative présidentielle d’embellissement.

Le don est composé de 300 moules pour pavés, 5 sacs de seakalite, 2 bidons d’huile moteur, 12 paires de gants et 19 gilets de protection, d’une valeur de 750 000 F CFA.

C’est dans un esprit de fraternité et de solidarité que la communauté musulmane de Tenkodogo, conduite par le grand imam El Hadj Mamoudou Sana, le président Ousmane Balima et le conseiller aux affaires islamiques El Hadj Idriss Diao, a rendu visite à la brigade Faso Mébo.

Selon El Hadj Idriss Diao, le geste s’inscrit dans la volonté des fidèles musulmans de soutenir l’initiative présidentielle visant à promouvoir l’hygiène, l’embellissement des villes et la reconstruction du pays à travers les travaux communautaires.

« Nous avons voulu, à travers ce don, répondre à l’appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Ces outils permettront à la brigade de poursuivre son travail de fabrication de pavés et d’entretien des espaces publics. C’est aussi notre manière de dire que la communauté musulmane est engagée à accompagner le développement du Burkina Faso », a-t-il déclaré.

Le conseiller aux affaires islamiques a également formulé des bénédictions pour la paix, la sécurité et la prospérité du pays, tout en invitant les autres communautés religieuses et les bonnes volontés à s’inscrire dans la même dynamique d’unité nationale.

Recevant le don, le président de la délégation spéciale de la commune de Tenkodogo, Sami Bérenger Pooda, a exprimé sa reconnaissance à la communauté musulmane pour cet appui qui vient renforcer les capacités opérationnelles de la brigade Faso Mébo.

« Ce matin, la communauté musulmane est venue les bras chargés pour nous soutenir. Ces dons composés d’outils de production de pavés, de matériel de protection et de produits d’entretien viennent renforcer nos capacités de travail », a-t-il indiqué.

Pour M. Pooda, cette contribution conforte la brigade Faso Mébo dans sa conviction que « le Burkina Faso est un et indivisible, et que c’est unis que nous pourrons bâtir une société de paix et de cohésion ».

Ce don vient s’ajouter à plusieurs autres appuis enregistrés ces dernières semaines par la brigade Faso Mébo de Tenkodogo, témoignant de la mobilisation croissante des populations autour de l’initiative présidentielle.

À travers de telles actions, les habitants de Tenkodogo réaffirment leur attachement à la paix, à la cohésion sociale et au développement du Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

