Burkina Faso : forte mobilisation des structures d’appui à l’artisanat au SIAMA 2025

Bamako, 03 déc. 2025 (AIB)- En marge de la 5ᵉ édition du Salon international de l’artisanat du Mali (SIAMA), les représentants des principales structures d’appui à l’artisanat et au commerce du Burkina Faso ont salué l’accueil des autorités maliennes, la qualité de l’organisation ainsi que les opportunités offertes aux artisans burkinabè.

Le directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina (CCI-BF) Seydou K. Tou, a rappelé que le Burkina Faso, pays invité d’honneur, a mobilisé une délégation de plus de 120 participants, dont une centaine d’exposants et d’artistes.

Il a souligné l’importance du SIAMA comme vitrine du savoir-faire africain et comme colonne vertébrale de la souveraineté économique.

« La CCI-BF a apporté un soutien logistique et financier significatif, couvrant notamment l’obtention des stands et le transport du matériel », a-t-il indiqué.

M. Tou a également réaffirmé la solidarité du Burkina envers le Mali, dénonçant les “tapages médiatiques” annonçant un climat d’insécurité autour de Bamako. « Il n’en est absolument rien », a-t-il déclaré.

Sur le plan institutionnel, il a rappelé la mise en œuvre de l’alliance des CCI de l’AIS (Mali–Burkina–Niger), créée à travers une convention signée en octobre 2024 pour renforcer la coopération économique régionale.

Dans la même dynamique, le directeur général de l’Agence pour la promotion des exportations du Burkina (APEX-Burkina), Soumaïla Bara, a indiqué que la présence de l’agence au SIAMA vise prioritairement la promotion des produits burkinabè sur les marchés internationaux et le renforcement des liens commerciaux avec le Mali et les pays de la sous-région.

Il a exprimé la grande satisfaction de l’APEX-Burkina, rappelant que la participation au SIAMA s’inscrit pleinement dans sa mission d’accompagnement des acteurs dans la recherche de nouveaux débouchés.

Pour la coopération entre salons, le directeur général du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), Éric Bassolé, a mis en avant la convention liant le SIAO et le SIAMA depuis novembre 2023.

Selon lui, la présence de son équipe à Bamako permet de rencontrer les artisans habitués du SIAO et de promouvoir la prochaine édition, la 18ᵉ, prévue du 30 octobre au 8 novembre 2026, sous le thème :

« Artisanat africain et industrialisation : quelles synergies pour une meilleure valorisation des produits locaux et du patrimoine culturel ? »

Des échanges sont également prévus avec d’autres salons partenaires, notamment le SAFEM, et les premières inscriptions pour l’édition 2026 sont déjà enregistrées.

Au terme de ces interventions, les responsables burkinabè ont unanimement salué l’organisation du SIAMA 2025 et réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération artisanale entre le Burkina, le Mali, le Niger et l’ensemble des pays participants.

Agence d’Information du Burkina

BO/ata