Burkina-Cinéma-Lancement-Faso-Films-Fonds

Burkina : Faso Films Fonds est lancé pour financer les projets cinématographiques avec un budget de 1 milliard FCFA

Ouagadougou, 8 oct. 2025 (AIB)- Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO, a lancé mercredi à Ouagadougou le tout premier appel à projets dénommé Faso Films Fonds, un mécanisme national de financement des projets cinématographiques des acteurs nationaux et de la diaspora, doté d’un budget de 1 milliard de FCFA.

Porté par l’Agence burkinabè de la cinématographie et de l’audiovisuel (ABCA), le Faso Films Fonds vise, selon le ministre en charge de la Communication, à soutenir les projets de développement, de production, de post-production et de promotion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et d’images animées, tant pour les acteurs résidant au Burkina Faso que pour ceux de la diaspora.

Il a précisé que le Faso films fonds répond à une vision claire à savoir « Faire du cinéma et de l’audiovisuel burkinabè une véritable industrie culturelle, créatrice d’emplois décents, génératrice de richesses durables et compétitive sur la scène internationale ».

Le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a aussi indiqué qu’avec Faso Films Fonds, les bases d’un nouvel espoir viennent d’être posées.

Il a invité l’ensemble des acteurs de la filière à s’approprier pleinement cet instrument de financement.

« Ce mécanisme est le vôtre. Il vous appartient de l’accompagner, de le soutenir et de le faire grandir », a-t-il exhorté.

Pour le directeur général de l’ABCA, Moussa Alex Sawadogo, il s’agit d’un jour historique pour le cinéma burkinabè et pour tous les créateurs souvent confrontés à des difficultés dans la recherche de financements.

« Le Burkina, une fois de plus, prend ses responsabilités face à ses créateurs afin de leur donner la possibilité de raconter leur propre histoire, sous leur propre angle », a-t-il affirmé.

Le réalisateur et producteur Michel K. Zongo a, pour sa part, exprimé un grand soulagement.

« Depuis des années, c’était le vœu le plus cher de l’ensemble des acteurs du cinéma d’avoir un fonds pérenne. Avec ce fonds, qui disposera d’un calendrier d’appels à projets, il sera désormais possible de structurer les productions et d’accroître la productivité des films », a-t-il ajouté.

M. Zongo a aussi exhorté ses confrères cinéastes à travailler pour mériter la confiance que le gouvernement leur a témoigné à travers la création de ce fonds, en étant plus créatifs, réactifs et dynamiques, afin que le tissu cinématographique devienne véritablement rentable.

Les objectifs du fonds, les catégories d’aides, les critères d’éligibilité des personnes et des projets, le processus et les critères de sélection, ainsi que les obligations des bénéficiaires et les principes de gestion du fonds ont été présentés aux acteurs de la filière.

Agence d’Information du Burkina

BAK/bpp