Burkina-Contribution-Effort-Paix

Burkina Faso/Effort de paix : Les populations de la commune de Malba apportent une contribution de plus de 2,5 millions de F CFA

Malba, 10 mai 2025 (AIB) – Les populations de la commune rurale de Malba, dans la province du Poni, ont répondu à l’appel lancé par les hautes autorités du pays. En apportant notamment leur contribution pour l’effort de paix. Les ressortissants de cette commune située à 12 km de la frontière avec le Ghana ont en effet mobilisé la somme de 2 557 700 FCFA.

Le Président de la Délégation spéciale de la commune de Malba, Issouf Hié a procédé samedi dernier, à la remise de la quittance des fonds mobilisés au haut-commissaire de la province du Poni, Lucien Guenguéré.

Ce dernier n’a pas manqué de remercier toutes les bonnes volontés qui n’ont ménagé aucun effort pour « soutenir les plus hautes autorités dans la reconquête du territoire et de la souveraineté nationale ».

« C’est une réalité, il y’a une avancée significative dans la lutte contre le terrorisme. Mais cette lutte n’est pas encore finie. C’est pourquoi, nous demandons toujours l’accompagnement de tous et de toutes jusqu’à l’aboutissement final », a déclaré l’autorité provinciale. Précisant que la quittance des contributions des populations de Malba serait présentée au gouverneur.

Et les fonds versés dans le compte du Fonds de soutien patriotique (FSP) au profit des Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Pour parvenir à la mobilisation de cette somme, les autorités communales ont invité tous les 35 villages qui composent la commune à apporter leur contribution. Ainsi, des représentants se sont rendus dans les différents villages afin de faciliter la mobilisation.

Les réseaux sociaux numériques ont été également mis à contribution afin de permettre aux ressortissants de Malba vivant à l’étranger d’apporter leur contribution.

Selon le président du comité d’organisation de la cérémonie de remise des fonds, Essogna Essai Kambiré, cette mobilisation témoigne de l’engagement de la commune pour la reconquête de l’intégrité du territoire national.

« La commune de Malba ne veut pas rester en marge de cette lutte qui nous a été imposée », a-t-il déclaré.

Même son de cloche chez Sié Oscar Kambou, représentant des jeunes pour qui « c’est main dans la main que nous pourrons relever les défis auxquels le pays fait face ».

Depuis 2015, le Burkina Faso fait face au terrorisme. Et pour permettre aux populations d’apporter leur contribution pour la reconquête du territoire, le gouvernement a mis en place le Fonds de soutien patriotique.

« Depuis sa création, le fonds a mobilisé un total de plus de 307 milliards de FCFA », avait indiqué le gouvernement début avril 2025.

Agence d’information du Burkina

DNK/ata