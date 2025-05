Burkina-Métier-Fabrication-Réparation-Guitare

Burkina/ Fabrication et réparation de guitare: Un métier de passion du jeune Wendingoudi Esaïe Pakotogo

Ouagadougou, 21 mai 2025 (AIB)-L’artisan luthier, Wendingoudi Esaïe Pakotogo, a livré mercredi à l’AIB sa passion de pratiquer le métier de réparateur et fabricant des instruments de musique à cordes.

Passionné de musique depuis sa tendre enfance, Wendingoudi Esaïe Pakotogo apprenait la fabrication et la réparation de guitares pendant les congés et les vacances auprès d’un parent luthier.

Au fil des années, sa passion pour le métier de luthier a grandi, et il décide d’y mettre toute son énergie pour apprendre afin de l’embrasser comme métier de rêve après son échec au brevet d’étude du premier cycle (BEPC) en 2006.

Bien formé et bien aguerri, avec des moyens de bord, Wendingoudi Esaïe Pakotogo ouvre en mars 2024 son atelier personnel dénommé « Adonaï guitare lutherie et service (AGLS) », situé au quartier Bendogo de Ouagadougou.

Le jeune luthier utilise du bois, des machines perceuses, des scies sauteuses, des défonceuses ainsi que d’autres matériaux associés pour fabriquer ou réparer une guitare.

Il dit mettre au moins deux semaines pour fabriquer une guitare qui peut coûter 85 000 FCFA ou plus.

S’agissant de la réparation, le prix dépend l’état de détérioration de la guitare, précisé M. Pakotogo.

Avec un gain mensuel de plus 100 000 FCFA, en fonction de la clientèle, le métier de luthier, selon le jeune Esaïe Pakotogo lui permet de vivre dignement.

En plus de son métier de luthier, Wendingoudi Esaïe Pakotogo est un artiste guitariste et il donne des cours en musique pendant les vacances.

Dans le futur, l’artisan luthier ambitionne agrandir son atelier à un centre de formation professionnel, mais en attendant, il compte sur le soutien des bonnes volontés pour effectuer des stages de perfectionnement à l’extérieur du pays.

