Burkina/Excellence scolaire : la meilleure enseignante de 2023 reçoit les clés de sa villa promise par le CEGECI.

Ouagadougou, 11 sept. 2025 (AIB)-Le Centre de gestion des cités (CEGECI) a remis, jeudi à Ouagadougou, les clés d’une villa de type F4 promise à la « super enseignante de l’excellence 2023 », Salamata Konaté/Kabore enseignante à l’école Tabtenga B, dans la Circonscription de l’éducation de base Ouaga 10.

Il s’agit d’un logement économique situé à Ziniaré, composé de trois chambres, dont une principale avec toilette intégrée, un salon, une cuisine interne fonctionnelle, deux toilettes modernes (dont l’une intégrée à la chambre principale), ainsi que deux terrasses couvertes. Le tout est construit sur une parcelle d’environ 240 m².

« Recevoir une villa n’est pas seulement un honneur, mais c’est une marque de reconnaissance, une récompense du mérite et un investissement dans l’avenir mais elle symbolise aussi la confiance que nous plaçons en vous, que cette villa soit pour vous un espace de paix, de stabilité et d’épanouissement personnel et familial », a déclaré la Directrice générale du CEGECI, Gon Tali Martine Ky.

Mme Ky a souligné qu’en tant qu’entreprise citoyenne, ce geste relève de la responsabilité sociétale du Centre de gestion des cités.

Prenant la parole au nom du ministre en charge de l’Enseignement de base, le Secrétaire général, Ibrahima Sanon, a souligné que la villa remise aujourd’hui est bien plus qu’un prix matériel, mais un symbole fort de gratitude, une marque de reconnaissance pour les années de sacrifices, de nuits blanches et de patience au service des enfants du Burkina Faso.

« Vous incarnez le modèle dont nous avons besoin pour bâtir une école résiliente de qualité», a-t-il lancé à la meilleure enseignante du Burkina en 2023.

M. Sanon a traduit la reconnaissance du ministre de l’Enseignement, à la directrice générale du CEGECI et au ministre en charge de l’Urbanisme pour leurs actions en faveur de l’excellence scolaire.

Selon la lauréate, Salamata Konaté/Kabore recevoir une villa, est un immense honneur, mais aussi une grande source de motivation. « Je dédie cette villa à tous les enseignants et élèves et m’engage à continuer à donner le meilleur de moi-même pour l’éducation », a-t-elle affirmé

Professeure certifiée des écoles à l’école primaire de Tabtenga B, Mme Kaboré, s’est illustrée par son dévouement et son efficacité. Depuis 2011, ses classes font 100% de réussite au Certificat d’Études Primaires (CEP), témoignant de son professionnalisme, sa rigueur et son engagement indéfectible envers la réussite de ses élèves.

Le CEGECI est établissement public de l’Etat qui a pour mission la gestion des infrastructures réalisées directement ou indirectement par l’Etat. Il intervient dans les domaines de commercialisation de logements sociaux et économiques, la vente de logements sociaux et économiques et d’appartements, entre autres.

