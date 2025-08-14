Burkina/Évaluation : le ministère en charge des Affaires étrangères réalise un taux de 60,63 % d’exécution de son contrat d’objectifs au 30 juin 2025

Ouagadougou, 14 août 2025 (AIB)-Le ministre en charge des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, a annoncé, jeudi après-midi, à l’issue de l’évaluation conduite par le Premier ministre, avoir atteint 60,63 % de réalisation des activités prévues dans son contrat d’objectifs au premier semestre de l’année 2025.

Selon lui, ce contrat repose sur quatre objectifs spécifiques majeurs.

Concernant l’objectif relatif à la contribution au renforcement de la défense et de la sécurité du territoire, le taux de réalisation est de 70,22 %.

Sur la consolidation du rayonnement du Burkina Faso et toutes les questions liées à la coopération, le département a affiché un taux de 57,23 %.

Quant à l’objectif spécifique portant sur l’amélioration de la gestion de la diaspora, ainsi que les questions de migration et de réfugiés, le ministre a annoncé un taux de 63,27 %.

Enfin, pour le point relatif à l’amélioration de l’éthique et de la déontologie, le ministère en charge des Affaires étrangères a enregistré un taux de réalisation de 100 %, a précisé le ministre Traoré.

Agence d’Information du Burkina

