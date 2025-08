Burkina-Contrats d’objectifs–Évaluation–Ministère–Justice

Burkina/Évaluation : La ministre en charge de la Transition digitale réalise un taux de 53 %

Ouagadougou, 5 août 2025 (AIB)-La ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Dr Aminata Zerbo/Sabané, a atteint un résultat de 53 % lors de l’évaluation du contrat d’objectifs de son département au premier semestre de l’année 2025.

« L’évaluation du contrat d’objectifs du ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, au 30 juin 2025, se chiffre à 53 %, contre une cible de 50 %. C’est donc un résultat satisfaisant. Les acquis qui ont permis d’atteindre ce résultat sont, entre autres, la poursuite de la couverture des zones blanches en matière d’infrastructures, ainsi que l’élaboration des spécifications pour le lancement des marchés concernant la couverture des 750 nouvelles localités identifiées pour cette année », a déclaré la ministre.

Elle a également évoqué l’interconnexion de 38 nouveaux bâtiments au Réseau informatique national de l’administration (RESINA), la poursuite de la construction de deux mini–data centers, avec des avancées significatives malgré quelques retards.

En matière de renforcement des capacités opérationnelles de l’administration, 214 nouvelles recrues ont été formées et seront prochainement affectées aux différents départements ministériels. Elles contribueront notamment à accélérer la dynamique en cours dans la dématérialisation des procédures administratives. Par ailleurs, la feuille de route pour 2025 a été finalisée au cours du premier semestre, avec 75 procédures identifiées. Les acteurs concernés sont déjà mobilisés pour sa mise en œuvre.

Selon la ministre, la signature électronique, très attendue, est désormais prête et déjà intégrée à trois plateformes : le CQ intégré d’émissions internes, celui d’émissions externes, ainsi que les systèmes intégrés de gestion du courrier. Elle a assuré que, d’ici à la fin de l’année, l’infrastructure complète permettant son intégration à l’ensemble des autres plateformes sera finalisée.

De même, des avancées notables ont été enregistrées concernant l’identifiant unique électronique, avec la finalisation de la plateforme d’enrôlement interne.

Sur le plan juridique, plusieurs textes ont été adoptés, notamment le décret relatif à la délivrance de l’identifiant unique et à la gestion de l’agrément technique en matière de sécurité des systèmes d’information. On note aussi l’adoption de l’avant-projet de loi sur les activités postales, ainsi que la finalisation de quatre avant-projets de loi, qui seront bientôt soumis au Comité technique de validation des avant-projets de lois (COTEVAL) et au Conseil des ministres.

Le ministère est toutefois confronté à des difficultés dans la mise en œuvre de ses objectifs. Il s’agit, entre autres, de l’inaccessibilité de certaines zones pour des activités telles que la couverture des zones blanches ou le rétablissement des services de communication électronique dans les zones à haut défi sécuritaire, ainsi que des problèmes d’approvisionnement en équipements commandés à l’étranger.

