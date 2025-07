FOOT-BFA-MAR-SPORT-FBF-ENCADREMENT-EFO

Burkina/EFO : un coach marocain pour refaire briller l’Etoile

Ouagadougou, 6 juil. 2025 (AIB)-L’Etoile filante de Ouagadougou (EFO) a présenté dimanche à Ouagadougou lors d’une conférence de presse, son nouvel entraineur, le Marocain Rachid Ghaflaoui, pour espérer accrocher le top 5 de la Ligue 1 burkinabè la saison prochaine, elle qui a frôler la descente en Ligue 2 lors du championnat écoulé, a constaté l’AIB.

« L’objectif est clair. Nous venons de terminer une saison difficile. Au sortir de ça, nous avons trouvé quelqu’un qui peut venir relever le niveau de l’équipe. Nos ambitions sont grandes et nous comptons terminer parmi les 5 premiers cette saison », a déclaré le président de la section football de l’EFO Alban Ouédraogo lors de la présentation du coach.

Rachid Ghaflaoui (51 ans) aura beaucoup à faire à l’EFO car selon le président Ouédraogo, les moyens seront mis à sa disposition pour qu’il réussisse sa mission. « Nous allons mettre les moyens humains à sa disposition en faisant d’abord des recrutements que lui-même va suivre. Et ensuite on va mettre les moyens matériels et les petits moyens (financiers) qu’on a, à sa disposition pour qu’il puisse réussir sa mission ».

Le natif de Marrakech (Maroc) est conscient de ce qui l’attend dans la famille « Bleu et blanc » et se dit prêt à relever le défi. Mieux, «on va aller chercher une compétition CAF pour redorer l’image du club. En même temps on va essayer de bâtir un groupe jeune pour l’avenir du football burkinabè ».

L’EFO est un club à pression surtout du côté des supporteurs mais coach Ghaflaoui dit pouvoir gérer ces genres de situation, lui qui n’est pas à sa première expérience dans un club en Afrique de l’Ouest. « Je connais l’histoire de l’EFO. Le football est un métier dur, c’est un métier à risque, donc je vais prendre le risque ».

Le projet du technicien marocain pour la Reine des stades « est un projet sportif. Bâtir une équipe pour donner une base à l’EFO parce que comme vous le savez l’EFO n’a pas un budget qu’il faut pour aller loin car le football de maintenant c’est l’argent. Mais on va essayer de bâtir un groupe. Au lieu de recruter des joueurs chaque année, ils ne vont recruter qu’un ou deux joueurs par saison », a dit Rachid Ghaflaoui.

Il a mentionné que « on va essayer de se mettre dans cet élan parce que pour le moment, l’EFO ne peut pas prendre un profil compétiteur. On a donc ajouté le profil formateur pour qu’on puisse réussir. Le football n’est pas une science exacte. Comme coach professionnel moi je n’ai pas peur d’échouer. Je suis là pour donner une dynamique à l’EFO à tout prix. Que la chance soit de notre côté ».

Coach Ghaflaoui n’est pas totalement étranger chez les Stellistes. Le président Alban Ouédraogo a fait savoir que « c’est un coach qui connait l’EFO. Il la suit depuis 2016 donc il connait la pression qui y est. Et c’est un entraineur qui a entrainé des équipes qui ont plus de pression qu’à l’EFO.

Le technicien marocain va vivre sa 6e expérience en Afrique de l’Ouest après le Sahel SC du Niger (en deux passages), le Déboclub Mopti du Mali, le Williamsville de Côte d’Ivoire où il aura passé 373 jours sur le banc (c’est sa plus grande longévité sur un banc lors des 10 dernières années), le SOAR Académie de Guinée et tout récemment le Lys Sassandra de Côte d’Ivoire entre août et novembre 2023, soit 97 jours de service.

Rachid Ghaflaoui est vainqueur de la coupe nationale et de la Supercoupe du Niger en 2017 et champion de la deuxième division de Bahreïn en 2022.

La saison dernière, l’EFO a terminé le championnat à la 13e place sur 16 à deux longueurs du club 1er relégable.

Agence d’information du Burkina

as/ata