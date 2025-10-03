Burkina/Éducation : Le DPEPPNF du Poni supervise la rentrée pédagogique à Kampti

Kampti, 3 oct. 2025 (AIB) Le Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Poni, Sié Kerewouté TIOYE, a effectué, mercredi 1er octobre 2025, une tournée de supervision de la rentrée pédagogique dans la commune de Kampti. Il était accompagné du chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB), Siaka N.Gnoumou et des encadreurs pédagogiques.

La délégation a visité successivement les écoles Centre A et B de Kampti, ainsi que les écoles Bouti A et B, où elle a pu constater l’effectivité de la reprise des activités pédagogiques.

M. TIOYE a salué le dynamisme des enseignants déjà présents en classe et a réaffirmé la disponibilité de la direction provinciale à les accompagner. « Nous sommes venus vous encourager et vous exhorter à plus de sacrifice afin d’obtenir des résultats probants pour le bien de nos enfants », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le CCEB de Kampti a souligné la détermination des acteurs éducatifs de la circonscription à conjuguer leurs efforts pour relever les défis de l’école, tout en souhaitant une année scolaire apaisée et fructueuse.