Burkina : Diaspora africaine et finances meublent la Une des journaux burkinabè

Ouagadougou, 10 nov. 2025 (AIB)-Les quotidiens burkinabè commentent ce lundi, l’ouverture de l’agence principale de la Banque postale à Bobo-Dioulasso par le Premier ministre et les échanges entre le Président du Faso avec les afro-descendants.

« L’Afrique est en train de se réveiller », titre à sa Une, le journal public Sidwaya.

Le quotidien d’Etat indique que le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, invite les afro-descendants à investir au Burkina Faso chaque fois qu’ils le souhaitent.

Parlant de leur établissement au Burkina, le Président du Faso leur a indiqué « Nous avons décidé de lever la condition financière en ce qui vous concerne ».

Selon Sidwaya, le Chef de l’Etat souligne que la lutte menée par le Burkina Faso est une lutte d’endurance et pour la libération réelle et totale de l’Homme noir.

Le quotidien privé Le pays, rétorque que le capitaine Ibrahim Traoré a exposé aux afro-descendants, les opportunités d’investissements au Burkina Faso dans divers secteurs.

D’après le journal, le Président du Faso explique que la lutte menée n’est pas seulement pour le Burkina Faso, mais également pour l’Afrique, pour l’Homme noir, pour la dignité de l’Afrique et pour le bien-être des populations.

Le Pays soutient que le porte-parole des afro-descendants, Dr Arikana Chihombori-Quao, a salué la vision du capitaine Ibrahim Traoré, premier chef d’Etat contemporain à avoir officiellement appelé la diaspora africaine à un retour aux sources par sa célèbre phrase : « back to your roots ».

Quant au doyen des quotidiens burkinabè, L’Observateur Paalga, le Président du Faso a réitéré son appel aux afro-descendants et aux peuples épris de paix, de liberté et de prospérité, d’accompagner le combat contre l’impérialisme et ses tentacules.

Sur un autre sujet, Sidwaya fait cas de l’inauguration de l’agence principale de la Banque postale du Burkina Faso à Bobo-Dioulasso, la 8e agence en moins de 3 ans d’existence, le samedi 8 novembre 2025, par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

De l’avis du directeur général de la Banque postale du Burkina, Inoussa Boudaoné, l’inauguration de la Banque postale dans la ville de Sya, est l’affirmation de la vision stratégique résolument tournée vers l’avenir mais ancrée dans une histoire et des valeurs intimement liées au destin du pays.

Le quotidien d’Etat, a également signalé l’ouverture des activités toujours à Bobo-Dioulasso, de l’antenne régionale du Service d’aide médicale urgence (SAMU), par le Premier ministre.

L’Observateur Paalga, quant à lui, révèle que le ministre en charge de l’Economie, Aboubacar Nacanabo, assure que les missions de la Banque postale consiste à rapprocher la finance de tous les Burkinabè, à porter la lumière bancaire dans les villages les plus reculés et faire de l’inclusion financière une réalité vécue.

Le quotidien privé Le Pays, rapporte l’inauguration par le Premier ministre du Centre national d’appui à la transformation artisanale du coton (CNATAC), dans la ville de Sya, d’un coût total estimé à plus de 15 milliards de F CFA.

Pour lui, le Centre regroupe des ateliers de tissage, de teinture, de couture, de formation et d’incubation.

Agence d’information du Burkina

HB/NO/OO