Burkina-Orphelins-FDS-VDP-Solidarité

Burkina : Deux structures dotent les orphelins des FDS et VDP de kits scolaires et de bons d’assurance

Ouagadougou, 15 nov. 2025 (AIB) – Le Conseil des jeunes pour le développement du Sahel (CJDS) et la Web TV Venégré TV ont remis samedi dans l’arrondissement 10 de Ouagadougou, des kits scolaires et des bons d’assurance à cinquante orphelins des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), afin de les accompagner pour une année scolaire paisible.

Selon le président du CJDS, Ismaël Sawadogo, cette initiative s’inscrit dans la dynamique de la Révolution progressiste populaire (RPP) qui appelle chaque citoyen, en particulier la jeunesse consciente, à contribuer à la construction nationale sous l’impulsion du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le don est composé de kits scolaires et de bons de Raynal Assurance permettant aux bénéficiaires de disposer d’une couverture d’assurance scolaire durant l’année.

« Le Burkina Faso traverse un tournant décisif de son histoire. Une guerre nous a été imposée et des hommes et des femmes se sont dressés, parfois au prix de leurs vies, contre ceux qui troublent notre quiétude », a rappelé M. Sawadogo, estimant qu’il est du devoir de toute la Nation de soutenir les familles des combattants tombés pour la patrie.

Représentant les bénéficiaires, Fatimata Sawadogo née Ouédraogo a exprimé sa gratitude aux donateurs. Pour elle, ce geste de solidarité adoucit la douleur des familles et donne aux enfants « le sentiment d’être aimés et soutenus », ce qui les aide à surmonter la perte de leurs parents.

Le président de la délégation spéciale de l’arrondissement 10, Augustin Kaboré, a salué l’initiative, indiquant qu’elle constitue un appui moral et matériel important pour les familles endeuillées. « Le sacrifice de nos FDS et VDP ne sera jamais vain », tout en invitant les autres structures à imiter ce geste..

Agence d’information du Burkina

DNK-ata