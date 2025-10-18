Burkina : Deux correspondants de l’AIB décorés dans l’Ordre des Palmes académiques

Ouagadougou, 17 oct. 2025 (AIB)-Huit cent quinze (815) personnes, dont Pascal Tiendrébéogo et Jean Martin Garané, correspondants de l’Agence d’Information du Burkina (AIB), ont été décorées dans l’Ordre des Palmes académiques, vendredi, à l’occasion de la célébration en différé de la Journée mondiale de l’enseignant 2025.

Le mérite des acteurs de l’éducation a encore été reconnu et salué le vendredi 17 octobre 2025 au cours de la célébration en différé de la journée mondiale de l’enseignant.

A Ouagadougou, 815 personnes en provenance des quatre coins du Burkina Faso, ont été décorées.

Parmi les récipiendaires figurent Pascal Tiendrébéogo, correspondant de l’Agence d’information du Burkina dans la province du Bazèga et Jean Martin Garané, dans la province de la Bougouriba. Tous deux ont été faits chevaliers de l’Ordre des Palmes académiques pour services rendus à la Nation.

« Après 31 ans de service, les autorités ont décidé de reconnaître mes mérites, et c’est vraiment un motif de satisfaction et de fierté. Je remercie ma famille, mes collègues et ma hiérarchie », a confié Pascal Tiendrébéogo, ému, à l’issue de la cérémonie.

Le directeur de l’Information de l’AIB, Tilado Apollinaire Abga, a, au nom de la Directrice générale de l’AIB, Séraphine Somé/Millogo, adressé ses félicitations aux deux correspondants pour cette distinction honorifique.

« Cette reconnaissance honore non seulement vos parcours individuels, mais aussi l’ensemble du réseau des correspondants. Madame la Directrice générale de l’AIB vous invite à continuer de servir le Burkina Faso avec engagement et patriotisme tant avec vos craies qu’avec vos plumes », a-t-il déclaré.

Au total, 7 officiers et 808 chevaliers ont arboré fièrement les attributs de la République, en reconnaissance de leur dévouement pour le développement de l’éducation, de la recherche et de la culture au Burkina Faso.

Banaba Céline Abga/Ima institutrice à Tenkodogo, a rendu grâce à Dieu pour la distinction avant dédié sa médaille de chevalier à sa famille, sa hiérarchie et à ses collègues.

Le ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, a salué le mérite et la persévérance des récipiendaires. Il a rendu hommage à « ces soldats de la craie qui, chaque jour, contribuent à bâtir le Burkina de demain ».

En rappel, les Palmes académiques sont une distinction honorifique destinée à récompenser les mérites des acteurs du système éducatif, ainsi que de toute personne ayant rendu des services éminents à l’éducation, la recherche ou la culture.

Agence d’information du Burkina

AR/ata