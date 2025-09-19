Burkina-Revue-Presse

Burkina: Deux ans de marche de l’AES et réunion des chefs de parlement de l’union en couverture des journaux

Ouagadougou, 19 sept. 2025 (AIB)-Les médias burkinabè de ce vendredi 19 septembre font écho de la rencontre des présidents du parlement de l’AES consacré à l’adoption des textes des sessions confédérales l’AES et du deuxième anniversaire de l’union.

« Confédération AES : les Chefs de parlements en conclave à Ouagadougou », titre le quotidien public Sidwaya.

Selon le journal, les présidents des parlements du Burkina, du Niger et du Mali ont eu une séance de travail consacrée à l’examen des avant-projets de textes relatifs aux sessions confédérales des parlements de l’Alliance des États du Sahel (AES). L’ouverture des travaux a eu lieu jeudi 18 septembre 2025, à Ouagadougou.

Le Pays mentionne : « Création du parlement de l’AES : les présidents des parlements des trois pays en travaux à Ouagadougou ».

Le quotidien précise que très tôt dans la matinée, le président Ousmane Bougouma a accueilli ses deux homologues malien et nigérien, l’un après l’autre à l’entrée de la représentation nationale. Les deux hôtes de marque ont eu droit à des honneurs militaires avant le début effectif des travaux. Les documents adoptés seront transmis aux chefs d’État de l’AES.

Sous un autre angle, les journaux commentent les deux ans de marche souveraine de l’AES.

L’Express du Faso a titré : « AES : Deux ans après, des avancées notables, des efforts encore à faire ».

Le quotidien privé précise que deux ans après, quoi qu’on dise, le phénomène du terrorisme a été maîtrisé dans beaucoup de localités où des populations ont été réinstallées et mènent tranquillement leurs activités ».

Certes, d’autres localités sont toujours à reconquérir, mais le niveau d’insécurité n’est plus le même qu’il y a deux ans, se réjouit le quotidien

« AES : Deux ans de marche souveraine », affiche à sa manchette le journal d’État Sidwaya.

Le journal parle de deux ans de mutations institutionnelles de l’organisation, de lutte contre le terrorisme, de combat contre l’impérialisme sous toutes ses formes, de quête d’une souveraineté véritable, de travail acharné pour une intégration des trois peuples et un développement endogène.

