Burkina : Des taux de réussite satisfaisants aux examens scolaires dans la région du Nord

Ouahigouya, 17 juin 2025 (AIB)- Les résultats des examens scolaires du CEP, du BEP, du CAP et du BEPC session de 2025 ont été tous proclamés dans la région du Nord avec respectivement, les taux de réussite de 88,58% pour le CEP, 50,07% pour le BEPC et un taux de 88,67% pour le CAP et BEP.

Pour le CEP, 24 599 candidats ont pris part à l’examen et 21 791 ont été admis soit un taux de réussite global de 88,58% au niveau de la région du Nord.

Le taux de réussite dans la province du Loroum pour le CEP est de 92,32%, le Passoré a eu un taux de succès de 87,95%, la province du Zondoma gagne 93,49% de taux de réussite et la province du Yatenga enregistre 87, 38% de taux de succès.

Pour le compte du BEPC session 2025, 10 567 candidats ont pris part à l’examen et 5 291 ont été admis soit un taux de succès de 50,07%.

Quant aux enseignements et les formations professionnel et technique (EFTP) que sont le Certificat d’Aptitudes Professionnelles et le Brevet d’Étude Professionnelles (CAP et BEP) ,750 candidats ont pris part aux examens et 665 candidats ont été admis soit 88,67% de réussite.

Ces résultats ont été possibles grâce à l’engagement, à la détermination de l’ensemble des acteurs du monde éducatif.

Le directeur régional de l’enseignement préscolaire, primaire et de l’éducation non formelle (DREPPNF) du Nord, Pascal Waongo, et son collègue de l’enseignement secondaire de la formation professionnelle et technique (DRESFPT) du Nord, Drissa Belem, ont salué l’ensemble des acteurs (encadreurs, parents d’élèves et partenaires) pour les efforts consentis dans l’atteinte de ces résultats.

Agence d’information du Burkina

