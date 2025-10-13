Burkina : Des panafricanistes célèbrent l’héritage de Thomas Sankara

Ouagadougou, 13 octobre 2025 (AIB)-Le Burkina Faso a officiellement lancé, ce lundi à Ouagadougou, les Rencontres Internationales Carrefour Thomas Sankara, destinées pendant cinq jours, à perpétuer la mémoire et les idéaux de l’illustre panafricaniste révolutionnaire.

Dans son allocution, le ministre en charge de la Communication, Gilbert Pingdwendé Ouédraogo, a souhaité la bienvenue aux invités, qualifiant le Burkina Faso de « carrefour des cultures africaines et terre d’espérance ». Il a souligné que Ouagadougou, creuset de la Révolution burkinabè et épicentre des idéaux de liberté, de dignité et de souveraineté, continue d’inspirer le continent africain et au-delà.

Le ministre a insisté sur la continuité historique entre la Révolution populaire démocratique et la Révolution Progressiste Populaire, conduite aujourd’hui par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré. Selon lui, cette gouvernance s’inscrit pleinement dans l’esprit de Thomas Sankara, affirmant que la terre du Président Sankara refuse l’humiliation, rejette la servitude et défend la dignité des peuples.

Gilbert Pingdwendé Ouédraogo a rappelé que le Mémorial Thomas Sankara et ses 12 compagnons d’infortune constitue un symbole vivant, rappelant que les idées justes traversent les générations et se transforment en actes de liberté et de progrès.

La rencontre internationale a été décrite par le ministre comme un carrefour d’idées et un laboratoire d’actions, réunissant des participants déterminés à transformer les échanges en projets concrets pour la jeunesse, la culture, le développement et la souveraineté des nations africaines.

M. Ouédraogo a également rendu un vibrant hommage aux figures emblématiques de la libération africaine, notamment Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Amílcar Cabral, Steve Biko, Samora Machel et Cheikh Anta Diop, soulignant que leur héritage continue d’inspirer les nouvelles générations à travers le continent.

Il a appelé les participants à faire de ces rencontres un espace de réflexion, de partage d’expériences et d’action concrète, afin que la parole devienne engagement et que les projets qui en émergent contribuent à renforcer la souveraineté et la dignité des peuples africains.

Le Colonel à la retraite Daouda Traoré, président du comité de pilotage du Mémorial Thomas Sankara, a souligné que cet événement est un lieu d’échanges et d’unité pour les peuples du Burkina et d’ailleurs. « Nous sommes ici pour devenir comme Sankara et poursuivre son combat », a-t-il déclaré à la tribune.

Etienne Lompo, coordinateur du projet du Mémorial, a rappelé que cette première édition se tient alors que le Mémorial est en cours de construction et représente une opportunité de promouvoir les valeurs de développement et d’unité de l’Afrique.

Agence d’information du Burkina

