Burkina : Des labours gratuits et des labours fortement subventionnés pour soutenir les producteurs, ministre

Ouagadougou, 27 juin 2025 (AIB)- Le ministre de l’Agriculture et des Ressources halieutiques, Commandant Ismaël Sombié, a annoncé vendredi, la poursuite des labours gratuits et l’instauration de labours fortement subventionnés pour soutenir les producteurs et assurer la durabilité du matériel.

Le Commandant Sombié est revenu vendredi sur la politique gouvernementale de labour portée par son département pour soutenir les producteurs.

Selon le ministre, les coûts importants liés à l’acquisition du matériel agricole -plus de 20 milliards FCFA pour les deux premières vagues de tracteurs et environ 4 milliards FCFA pour les motoculteurs- justifient une adaptation progressive du mode de financement.

« L’an dernier, les labours gratuits ont coûté près de 2 milliards FCFA à l’État. À ce rythme, il serait difficile de renouveler le matériel une fois détérioré », a-t-il expliqué.

Dorénavant, les labours subventionnés coûteront 10 000 FCFA/ha avec tracteur, et 5 000 FCFA/ha avec motoculteur, alors que leur coût réel dépasse 16 000 FCFA. L’État continue donc d’intervenir à hauteur de 6 500 FCFA par hectare avec tracteur, et environ 3 500 FCFA avec motoculteur, a fait savoir le Commandant du département de l’Agriculture.

Certaines catégories de producteurs, notamment les coopératives exploitant de nouveaux bas-fonds et les personnes déplacées internes ou réinstallées, continueront toutefois à bénéficier de labours entièrement gratuits. « Ces mesures ciblées visent à accompagner leur relèvement et à impulser une dynamique productive dans les zones nouvellement aménagées », a précisé le ministre.

Pour garantir la transparence et l’efficience, toutes les opérations sont désormais intégrées dans le système numérique Agri-Voucher, qui centralise les appuis publics dans le secteur agro-pastoral, a conclu le Commandant Ismael Sombié qui s’exprimait sur les antennes de la Radio nationale, à l’émission « Tapis d’honneur ».

Agence d’Information du Burkina