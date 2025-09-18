BURKINA-RESEAU-ATELIER-REDEVABILITE-ENGAGEMENT-CITOYEN

Burkina : Des jeunes, femmes et leaders d’opinions outillés sur la redevabilité sociale et l’engagement citoyen

Ouagadougou, 18 sept.2025 (AIB)- Le Réseau burkinabè des jeunes leaders pour l’intégrité (RBJLI) a outillé jeudi, des jeunes et femmes leaders associatives, des membres des délégations spéciales et des leaders d’opinions sur l’impact de l’exercice de la redevabilité sociale et l’engagement citoyen.

La présidente de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), Mme Alida Da qui a salué l’initiative du Réseau burkinabè des jeunes leaders pour l’intégrité (RBJLI) visant à renforcer les capacités de ses membres, pour une meilleure compréhension des enjeux liés à la redevabilité et à la participation citoyenne, conditions essentielles du développement et de la souveraineté.

Mme Da a précisé que la jeunesse représente l’avenir du pays et la femme, l’actrice de l’éducation de la société et de transmission des bonnes mœurs et des valeurs.

« Parler de redevabilité sociale, de participation citoyenne, du civisme, sans inculquer la femme et la jeunesse, ça serait parlé dans le vide », a-t-elle soutenu.

La présidente de la CNDH a également assuré que sa structure accompagnera de telles initiatives aux côtés de la société civile et des autorités, afin de promouvoir une gouvernance inclusive et participative.

Elle a par ailleurs invité les participants à être francs et ouverts dans les échanges afin que chacun reparte avec des acquis utiles pour construire le Burkina Faso.

Selon le coordinateur du RBJLI, Christian Momo, cette initiative répond au constat de la faible représentativité des jeunes et des femmes dans les instances de décision avant 2022.

M. Momo a expliqué que depuis la mise en place des délégations spéciales, la présence des jeunes s’est renforcée, notamment à l’Assemblée législative de Transition et au sein de certaines structures gouvernementales.

C’est ce qui justifie la tenue de cet atelier pour les outiller sur les questions de redevabilité et de l’engagement citoyen qui sont en phase avec la vision des autorités du pays, a-t-il dit.

Deux principaux modules seront développés au profit des participants, à savoir les généralités de la gouvernance locale et l’exercice de la redevabilité sociale et engagement citoyen.

Le Réseau burkinabè des jeunes leaders pour l’intégrité (RBJLI), créé en 2014, a pour vision de promouvoir l’intégrité, la bonne gouvernance et de lutter contre la corruption sous toutes ses formes, à travers la mobilisation et l’engagement de la jeunesse.

Agence d’information du Burkina

