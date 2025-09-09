Burkina-Programme-Promotion-Entrepreneuriat-Jeunes-Remise- chèques

Burkina : Des chèques d’environ 22 millions remis aux bénéficiaires du programme de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes

Ouagadougou, 9 sept. 2025 (AIB)- Le ministère en charge de l’Emploi à travers la direction générale de l’autonomisation des jeunes et de l’éducation permanente (DGAJEP) a remis mardi, à Ouagadougou, des chèques d’une valeur d’environ 22 millions FCFA aux bénéficiaires du programme de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes, financé par la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES).

Le montant total des chèques remis s’élève à 21 917 500 FCFA, dont 17 100 000 FCFA destinés aux 10 bénéficiaires de l’édition 2025 et 4 817 500 FCFA accordés, à titre incitatif, aux 10 bénéficiaires de l’édition 2024.

Selon la représentante des bénéficiaires, Essita Ouali les chèques reçus constituent un point de départ pour bâtir des entreprises viables, créer des emplois durables et inspirer d’autres jeunes.

Elle a également lancé un appel à la poursuite et au renforcement du programme, garant d’un avenir meilleur pour la jeunesse et pour toute la nation.

La Secrétaire générale du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Collette Ouédraogo, a salué le sérieux du coordonnateur national du PPEJ, qui a permis la sélection des 10 meilleurs projets de jeunes burkinabè.

Elle a félicité les bénéficiaires en leur rappelant que les financements doivent être investis de manière responsable, avec un suivi et une évaluation.

Mme Ouédraogo a exprimé sa gratitude à la CONFEJES et aux autres partenaires pour leur engagement, tout en exhortant les jeunes à la persévérance, à l’ingéniosité et au travail acharné, citant le président Ibrahim Traoré et l’entrepreneur nigérian Aliko Dangote comme sources d’inspiration.

Elle a aussi rappelé que la réussite des bénéficiaires constitue une fierté pour leurs familles et pour le Burkina Faso, tout en contribuant au développement économique et social du pays.

Le représentant de la CONFEJES, Abdoul Rachid abdoul Baki a indiqué que le programme de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes représente une réponse structurelle et adaptée à l’un des principaux défis des pays du Sud à savoir le chômage des jeunes. Selon lui, sa mise en œuvre, le PPEJ a rencontré un accueil favorable tant auprès des états membres que des jeunes bénéficiaires.

Créé en 1994, le programme de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes PPEJ a pour objectif principal de soutenir les jeunes porteurs de projets promoteurs en facilitant leur autonomisation économique à travers la création de micro-unités de production.

Agence d’information du Burkina

BAK/bbp