Burkina-Région-Militaire-Production-Agricole-Élevage

Burkina : Des blessés de guerre redéployés sur le front de l’offensive agricole et de la souveraineté alimentaire

Bobo-Dioulasso, 16 juil. 2025 (AIB) – La 2e région militaire a aménagé 7 hectares (ha) au camp Ouezzin Coulibaly, avec l’appui du Bureau national des Grands Projets du Burkina (BN-GPB), a redéployé des blessés de guerre pour cultiver de l’ananas, du soja et du blé, et pour développer l’élevage, dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire.

Le périmètre aménagé du camp Ouezzin Coulibaly s’étend sur 7 ha et comprend deux volets : l’agriculture et l’élevage.

Concernant l’agriculture, on note la culture du soja sur 2 ha, 4 ha en cours d’aménagement pour la culture du blé, et 60 000 pieds d’ananas mis en terre sur 1 ha, en plus de cultures maraîchères. La production de l’ananas dure 14 mois avant la récolte.

Pour l’élevage, le site abrite un poulailler, une pisciculture et une porcherie de 7 têtes (dont 6 truies et 1 verrat). La porcherie comprend 3 loges pour les femelles, 2 loges pour les truies gestantes, 1 loge pour les porcelets, 2 loges prévues pour l’engraissement, et 1 loge pour le verrat. Le site comprend également un enclos pour les ovins et les caprins.

« Sur ce site, nous avons la production agricole et le compartiment élevage. Au niveau de l’élevage, nous trouvons les petits ruminants, les porcs et aussi la volaille. S’agissant du site agricole, nous avons deux hectares de soja pour le moment et un hectare d’ananas. Les quatre autres hectares en cours d’aménagement sont destinés à la culture du blé. Nous basculons également dans la production maraîchère », a déclaré le commandant de la 2e région militaire, le colonel Lassané Porgo.

Il a précisé que les employés qui travaillent sur le site sont essentiellement des blessés en opération, formés avec l’appui du Bureau national des Grands Projets du Burkina, en élevage et en agriculture, afin de leur permettre de s’occuper de la production destinée principalement à l’alimentation des FDS dans les casernes.

« Nous redéployons ici les militaires blessés en opération après les avoir formés. Le but est de leur donner des qualifications et de leur permettre de contribuer encore au développement du pays, à travers la production. Car ils ont combattu pour le pays, ils se sont blessés. Il ne faut pas les abandonner sous prétexte qu’ils ne peuvent plus être déployés. La production issue de ce site est essentiellement destinée aux FDS et aux structures qui préparent leurs repas », a confié le colonel Porgo.

En plus de ce qu’ils font sur le terrain, les FDS contribuent également, à travers ces types d’activités en caserne, à l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire, en vue d’atteindre pleinement la souveraineté alimentaire.

Agence d’Information du Burkina

BBP/ata