Burkina : Dédicace du livre « Le capitaine Ibrahim Traoré a dit » et lancement de la plateforme numérique Baoré

Ouagadougou, 4 oct. 2025 (AIB)-Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, représenté par son ministre Directeur de cabinet, le Capitaine Anderson Meda, a dédicacé samedi « Le Capitaine Ibrahim Traoré a dit », un recueil de ses discours depuis sa prise de pouvoir le 30 septembre 2022 jusqu’à la proclamation de la Révolution progressiste populaire, le 1er avril 2025. La cérémonie a également marqué le lancement de la plateforme numérique Baoré, une vidéothèque virtuelle dédiée aux interventions présidentielles.

Le Capitaine Anderson Meda a expliqué que l’œuvre « Le Capitaine Ibrahim Traoré a dit » vise à préserver pour la postérité la mémoire des prises de parole du Président du Faso et à offrir une source d’analyse pour les générations présentes et futures. Selon le ministre Directeur de cabinet, « les paroles passent, les écrits restent », soulignant ainsi l’importance de ce recueil comme outil de construction identitaire et de transmission historique.

Le livre, qui compile les interventions du chef de l’État lors d’événements nationaux et internationaux, illustre, selon le conférencier, la vision d’un dirigeant engagé pour l’indépendance, la souveraineté et le développement du Burkina Faso. Les recettes issues de sa vente seront intégralement affectées à des œuvres sociales, a ajouté le Capitaine Anderson Meda.

Pour le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Pingdwendé Ouédraogo, les interventions du chef de l’État traduisent une volonté constante de dialoguer avec le peuple, d’éveiller les consciences et d’éduquer les masses populaires.

L’ouvrage, a-t-il poursuivi, se distingue par la spontanéité, l’authenticité et la sincérité de la parole présidentielle, rompant avec les discours formatés, à l’instar du style direct et accessible du Capitaine Thomas Sankara.

Selon le Professeur Théophile Balima, ministre conseiller du Président du Faso, ce document d’archive nationale constitue une source précieuse pour les citoyens, les historiens, les juristes, les politologues, les journalistes, les économistes et les diplomates, offrant un aperçu des orientations politiques, économiques et sociales du Burkina Faso, ainsi que des choix stratégiques en matière de sécurité et de souveraineté nationale.

L’ouvrage, préfacé par le ministre Directeur du Cabinet présidentiel et précédé d’un avant-propos du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, met en avant l’originalité et le courage du président, « un leader décomplexé, assoiffé de vérité et de justice », confronté aux défis contemporains, notamment le terrorisme et les ingérences étrangères.

Le Professeur Balima a souligné que ce recueil constitue une « source d’inspiration pour l’action » et un outil de référence pour comprendre la gouvernance, les orientations de développement et les principes de souveraineté et de justice portés par le chef de l’État.

En parallèle de la cérémonie de dédicace, le ministre Directeur de cabinet a lancé la plateforme digitale Baoré (« grenier » en mooré). Elle regroupera des productions audiovisuelles sur les actions du président, disponibles d’abord en français, avec des sous-titres en anglais et l’ambition d’ajouter d’autres langues, dont l’espagnol, l’arabe et le mandarin.

Le Capitaine Meda a invité les Burkinabè à s’approprier ces outils, qui incarnent « l’expression authentique de l’identité nationale » et constituent une référence pour les luttes contre l’impérialisme et le terrorisme.

Les lieux de vente et le coût du livre « Le Capitaine Ibrahim Traoré a dit » seront communiqués ultérieurement. Selon le ministre Directeur de cabinet, le Capitaine Anderson Meda, le recueil sera vendu à un prix étudié et l’intégralité des recettes servira à financer des œuvres sociales.

Agence d’information du Burkina

ATA/no