Burkina : De nouveaux produits soumis à Autorisation spéciales d’importation et d’’exportation

Ouaga, 18 sept. 2025 (AIB)- Le Conseil des ministres de ce jeudi a soumis trois et huit nouveaux produits à Autorisation spéciales d’importation et d’exportation.

Les trois nouveaux produits soumis à Autorisation spéciale d’importation sont boissons sans alcool, les boissons énergisantes sans alcool et les boissons énergétiques sans alcool.

Les huit nouveaux produits à l’exportation sont le riz et ses produits dérivés, le soja, l’arachide avec coque, l’arachide décortiquée, la tomate, l’oignon, la mangue fraîche et le miel brut.

Dans son compte rendu, le porte parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a indiqué que la relecture du décret fixant la liste des produits soumis à Autorisation spéciale d’importation et d’exportation permet de se conformer à la nouvelle loi sur les emballages et sachets en plastique au Burkina Faso.

Elle permettra également de soutenir la politique du Gouvernement en matière de financement autonome et structurant pour le développement des filières agricole, pastorale et halieutique, a-t-il poursuivi.

