CYCLISME-BFA-FBC-ENVIRONNEMENT-ARBRE

Burkina/cyclisme/JNA : coup de pédale pour le reverdissement des centres urbains

Ouagadougou, 26 juin 2025 (AIB)-Le ministère de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement, en collaboration avec la Fédération burkinabè de cyclisme (FBC) a annoncé jeudi au cours d’une conférence de presse à Ouagadougou, l’organisation le 29 juin prochain d’une course cycliste dénommé le « Coup de pédale pour l’arbre », à la faveur de la Journée nationale de l’arbre (JNA).

L’annonce de cette première édition du « Coup de pédale pour l’arbre » a été faite par le directeur général des eaux et forets et vice-président de la JNA, le chef de corps Barnabé Kaboré, au cours d’une conférence de presse qu’il a co-animé avec la Fédération burkinabè de football.

Cette course cycliste va se dérouler sur l’Avenue Thomas Sankara et va concerner la catégorie homme (élite) et dame. Les Elites messieurs parcourront une distance de 142,800km dans un circuit sur l’Avenue Thomas Sankara pendant que chez les dames, la distance est de 30,100km.

Au niveau des hommes une cagnotte de 1 660 000FCFA sera distribuée avec la somme de 500 000FCFA pour le vainqueur pendant que les dames se partageront la somme de 350 000 avec une prime de 100 000FCFA pour la première de la course. Tous les 90 cyclistes des 13 régions invités repartiront avec chacun un arbre à planter.

Selon le directeur général des eaux et forêts Barnabé Kaboré, « l’objectif principal du coup de pédale pour l’arbre est de susciter une mobilisation générale de tous les sportifs et les amoureux du sport pour la restauration des forêts et le reverdissement des centres urbains ».

Il s’agira pour lui, « de créer un engouement populaire des sportifs pour la plantation ; de mobiliser et sensibiliser tous ceux qui ont des vélos et qui aiment le vélo pour le reboisement et de magnifier l’arbre à travers le vélo ».

Le chef de corps des eaux et forêts également signifié que cette première édition du coup de pédale pour l’arbre qui va se pérenniser « vise à créer une synergie d’actions entre le monde sportif et la question du reverdissement des villes et des avenues, bref, le reverdissement de notre pays. Il n’y a de plus beau que de faire le sport dans un cadre enchanteur et verdoyant. Il s’agit à travers cet évènement de mobiliser le monde sportif à la reforestation et surtout aux plantations le long des avenues, des rues, des places dédiées aux activités sportives et autour des complexes sportifs ».

L’objectif général de la JNA est de planter 20 millions d’arbres pour reverdir le Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

as/ata