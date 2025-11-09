Burkina/Culture-Tourisme : Le Tour Motard du Burkina célèbre la culture et la cohésion sociale à Tenkodogo

Tenkodogo, 8 nov. 2025 (AIB)-Parti de Ouagadougou pour un périple à travers plusieurs régions du pays, le « Tour Motard du Burkina » a marqué sa première grande étape à Tenkodogo, où près de 300 motards ont célébré, samedi, la culture, la solidarité et la cohésion sociale. Cette caravane culturelle et touristique, initiée par des clubs de motards du Burkina Faso, vise à promouvoir la paix, le vivre-ensemble et la découverte du patrimoine national.

Parti tôt le matin du Mémorial Thomas Sankara, le cortège a traversé Ziniaré, Zorgho et Koupéla avant d’être chaleureusement accueilli à Tenkodogo par les autorités locales et les Forces vives.

Pour les organisateurs, cette initiative répond à la nécessité de valoriser la culture burkinabè et de renforcer l’unité nationale dans un contexte marqué par des défis sécuritaires.

Le président du club « Les Motards du Faso », Abdel Aziz Konaté, accompagné de Moussa Sawadogo, a indiqué que le tour se veut « un symbole d’espoir et de solidarité ».

« Le Burkina est une terre de paix. Contrairement à certaines perceptions, nous avons parcouru des centaines de kilomètres dans la sérénité, portés par l’hospitalité des populations », a-t-il déclaré.

La présidente du club des « Balkeuses », Diane Yogo, a précisé que chaque étape de la caravane s’articule autour de trois activités : un hommage aux autorités coutumières, une visite touristique et une action sociale.

« L’objectif est de permettre aux motards de mieux connaître leur pays. Nous voyageons parfois loin, sans prendre le temps d’explorer nos propres richesses », a-t-elle ajouté.

À Tenkodogo, les participants ont été reçus par Sa Majesté Naaba Guigmpolé Dima de Zoungrantenga, Roi de Tenkodogo, qui a salué l’initiative et rappelé l’importance du vivre-ensemble dans le royaume du Nakambé. Les motards ont également visité le Palais royal de Dima, site culturel emblématique de la région.

En soirée, le « Village Motard » a accueilli un point de presse, des séances de sensibilisation sur la sécurité routière et le port du casque, ainsi qu’une remise de 20 kits scolaires à des élèves vulnérables en signe de solidarité.

Les organisateurs ont appelé à un appui accru des partenaires publics et privés afin de pérenniser l’événement et d’en faire un rendez-vous annuel de cohésion et de valorisation du patrimoine national.

La caravane poursuivra son itinéraire vers Pô, Gaoua, Bobo-Dioulasso, Fada N’Gourma et Koudougou, avant son retour à Ouagadougou le 15 novembre.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata