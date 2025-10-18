Burkina/Culture : Des artistes FDS engagés de l’AES galvanisent les troupes avec la musique

Ouagadougou, 18 oct. 2025 (AIB)-Un collectif d’artistes des Forces de défense et de sécurité (FDS) de l’Alliance des États du Sahel (AES) a dédicacé, hier vendredi, une œuvre musicale intitulée « AES engagée », destinée à promouvoir la cohésion sociale et l’unité, tout en galvanisant les troupes du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans leur lutte contre le terrorisme.

Le collectif des artistes FDS, dont le projet est porté par l’adjudant burkinabè Zinsonni Kaleb, alias Kezi, a présenté, le vendredi 17 octobre 2025, au Centre national des arts, du spectacle et de l’audiovisuel (CENASA) de Ouagadougou, le clip officiel de la chanson « AES engagée » au public.

Cette œuvre de qualité, véhiculant un message de solidarité et d’unité au profit des FDS engagés des trois pays de l’AES, vise à galvaniser les forces combattantes dans leur combat contre l’ennemi commun qu’est le terrorisme dans la Confédération des États du Sahel.

Le clip musical, fruit de la collaboration de huit artistes issus du Burkina Faso, du Mali et du Niger, a été chanté dans plusieurs langues, dont le français, le mooré et le dioula, et réalisé dans les trois pays.

L’initiative des artistes militaires se veut également un moyen de sensibiliser la population à la résilience, à la mobilisation citoyenne et à la valorisation de l’unité nationale et régionale dans le cadre de la Confédération AES.

Le ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade Célestin Simporé, a indiqué que des FDS burkinabè, maliens et nigériens se sont associés autour d’une chanson visant à remonter le moral des forces combattantes sur le terrain.

Pour lui, les militaires de l’AES prônent, à travers leur œuvre musicale, la solidarité, la cohésion sociale et la promotion du lien Armée-Nation dans la lutte menée par les trois pays membres.

« Cette lutte est contre le terrorisme, pour l’autodétermination, la souveraineté, l’indépendance véritable et le développement socioéconomique de nos États », a-t-il soutenu.

Le ministre de la Défense et des Anciens combattants a félicité les artistes musiciens pour leur initiative, tout en soulignant qu’ils ont bénéficié du soutien des trois chefs d’État de l’AES pour la réalisation de leur projet.

« Nous encourageons tous les artistes à emboîter leurs pas, car la communication à travers la musique est un outil très puissant, surtout dans des situations de lutte et de difficultés. Les artistes ont un grand rôle à jouer, car ils portent des mots puissants que tout le monde écoute à travers les mélodies qui les accompagnent », a-t-il déclaré.

Le général Simporé a également exhorté les journalistes à promouvoir ce clip afin qu’il soit largement diffusé dans les médias publics et privés du Burkina Faso et des autres pays concernés.

Le promoteur du projet, l’artiste FDS burkinabè Zinsonni Kaleb, alias Kezi, a expliqué que l’initiative est née avec la création de l’AES, engagée dans une lutte commune contre l’hydre terroriste.

À l’écouter, si les trois chefs d’État de l’AES se sont unis pour combattre les forces du mal, les artistes FDS doivent, eux aussi, les soutenir dans cette dynamique de lutte contre l’insécurité.

« Mettre des artistes burkinabè, maliens et nigériens à contribution dans la situation que nous vivons actuellement est essentiel pour venir à bout du terrorisme dans l’AES », a confié l’artiste Kezi.

Selon lui, des tournées sont prévues dans les grandes villes des trois pays membres pour faire découvrir l’œuvre musicale au grand public.

La cérémonie de présentation a été rehaussée par la présence du ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade Célestin Simporé, du représentant du ministre en charge de la Culture, de l’attaché de Défense du Mali et de la représentante de l’ambassade du Niger.

Agence d’Information du Burkina

NO/ATA