Burkina-Gastronomie-Foire-Internationale

Burkina/Consommons local : L’association Saveurs Authentiques d’Afrique valorise les mets locaux à la Foire de Dijon

Ouagadougou, 4 nov. 2025 (AIB) – L’association Saveurs Authentiques d’Afrique représente le Burkina Faso à la Foire internationale et gastronomique de Dijon, en France, du 1er au 11 novembre 2025. Aux côtés de plus de 400 exposants venus du monde entier, elle fait découvrir et apprécier les mets traditionnels burkinabè, une première participation saluée comme une fierté nationale.

« C’est avec une immense joie et une grande responsabilité pour nous de participer à la Foire internationale et gastronomique de Dijon. Il s’agit d’une première participation pour le Burkina Faso, et nous en sommes très fiers », a déclaré la promotrice de l’association, Olivia Bayala.

Durant cette semaine, les visiteurs ont droit à des séances de dégustation et de vente de mets traditionnels tels que le Babenda, le Zamnè, le tô, le riz gras ou encore les beignets de haricot. Cette participation offre également une tribune d’échanges et de partenariats en vue de renforcer la promotion de la gastronomie burkinabè à l’international.

Selon Mme Bayala, le stand du Burkina Faso ne désemplit pas. Unique représentant de l’Afrique de l’Ouest à cette foire, il attire non seulement les ressortissants de la sous-région, mais aussi de nombreux visiteurs curieux de découvrir la richesse culinaire du pays des Hommes intègres.

« Nos mets locaux suscitent beaucoup d’intérêt et sont très appréciés du public, ce qui nous encourage à poursuivre cette belle aventure de valorisation de la culture et de la gastronomie burkinabè », s’est-elle réjouie.

La promotrice a exprimé sa reconnaissance au ministère en charge de la Culture pour son appui, ainsi qu’à Jocelyne Herbert Thonbiano, déléguée du Haut conseil de la communauté burkinabè de Dijon, et à ses membres pour leur soutien constant.

En participant à cet événement d’envergure, Saveurs Authentiques d’Afrique entend contribuer à la promotion du consommons local et à la mise en valeur du savoir-faire culinaire burkinabè au-delà des frontières.

Agence d’Information du Burkina

DNK-yos-ata