Burkina-Médias-Revue

Burkina : Confédération AES et camp Vacances Faso Mêbo à la Une des médias

Ouaga, 18 sept. 2025 (AIB) – Les médias burkinabè traitent aujourd’hui de l’arrivée au Burkina Faso des présidents des parlements du Niger et du Mali et de la visite du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, au camp vacances Faso Mêbo.

« Confédération AES : les présidents des Parlements du Niger et du Mali à Ouagadougou » titre le quotidien public Sidwaya.

Le journal affirme que « ces personnalités sont présentes au Burkina Faso dans le cadre de la réunion d’examen des avant-projets des textes relatifs aux sessions confédérales des Parlements de l’Alliance des États du Sahel (AES) ». Les travaux sont prévus du 18 au 19 septembre 2025, à Ouagadougou.

Selon l’honorable Dr Mamoudou Harouna Djingarey, président du Conseil Consultatif de la Refondation du Niger, dont les propos sont rapportés par le media en ligne Burkina 24, « le traité original de l’AES nécessitait un traité additionnel pour établir le parlement de l’alliance ».

L’honorable a indiqué que des techniciens ont déjà travaillé sur un traité et un règlement intérieur, et il est maintenant temps pour les trois présidents de parlement de se réunir pour finaliser ces documents qui seront ensuite présentés aux chefs d’État pour adoption finale, ce qui permettra la création officielle du parlement de l’AES.

Le media en ligne Lefaso.net de son côté rapporte les propos du président du Conseil national de la transition du Mali, le général Malick Diaw qui affirme que cette rencontre marque un grand pas dans la mise en place concrète du parlement de l’AES.

Le media précise que le parlement de l’AES devra jouer un rôle central dans la construction d’une gouvernance commune et dans l’affermissement de la solidarité entre les trois pays engagés dans la voie d’une intégration renforcée.

Autre sujet traité par les médias burkinabè, c’est la présence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, au camp vacances Faso Mêbo, en tant que personnalité invitée.

Le media en ligne Fil Infos informe que le ministre a visité les ateliers, participé à la pose de pavés, partagé un repas avec les campeurs et exhorté les enfants à devenir des citoyens intègres, honnêtes et travailleurs, véritables « Burkimbi ».

Dans le quotidien public Sidwaya, le Porte-parole du Gouvernement a engagé les enfants à faire honneur à leurs parents qui les ont amenés au camp vacances « pour une formation complémentaire à celle scolaire ».

Il a déclaré aux campeurs que « La culture est pour l’Homme ou pour la société, ce que sont les racines pour les plantes et les arbres ».

Autre information développée aujourd’hui dans les médias c’est le lancement hier à Ouagadougou, des activités de la VIe édition de la Journée internationale de l’identité par le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana.

Selon le quotidien public Sidwaya, ces activités prévues durant 72 heures sont placées sur le thème :« Harmonisation intégrée des documents d’identité et de voyage dans l’espace AES : état des lieux, défis et opportunités pour la libre circulation des personnes et des biens ».

Le ministre Mahamoudou Sana affirme dans le journal que la journée vise à mettre en lumière une réalité souvent sous-estimée mais pourtant cruciale. Il s’agit du droit fondamental à une identité.

Dans le média en ligne Burkina 24, le directeur général de l’ONI, Arzouma Daouda Parfait Louré, souligne que la commémoration de cette journée est un véritable tremplin de réflexion collective, de partage d’expériences, mais surtout d’un moment constructif, orienté vers la formulation de recommandations concrètes, pertinentes et utiles à l’amélioration continue du système d’identification.

Agence d’information du Burkina

WIS/ata