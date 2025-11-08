BURKINA-NANDO-KOUDOUGOU-GOUVERNANCE-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-FORMATION

Burkina/Comptabilité des matières : Les responsables des EPE mobilisés pour la bonne gouvernance

Koudougou, 7 nov. 2025 (AIB) – La ville de Koudougou a abrité, du 5 au 7 novembre 2025, la deuxième session de formation au profit des Présidents des Conseils d’Administration (PCA) et des Directeurs généraux (DG) des Établissements publics de l’État (EPE) du Burkina Faso pour une gestion plus transparente et efficiente des biens publics.

Organisée par le ministère de l’Économie et des finances, à travers la direction générale des affaires immobilières et de l’équipement de l’État (DGAIE), cette rencontre cruciale était axée sur la « Comptabilité des matières et la gestion du patrimoine non financier de l’État ». Objectif : consolider l’appropriation de cette réforme stratégique pour une gestion plus transparente et efficiente des biens publics.

Présidant l’ouverture de la session, le chargé de mission du Ministère de l’Économie et des Finances, Philippe Zané, a rappelé que l’opérationnalisation de la comptabilité des matières est une priorité nationale, en droite ligne avec la Directive N°03/2012/CM/UEMOA. Il a défini cette comptabilité comme un inventaire permanent visant le recensement, l’enregistrement, le suivi et la maîtrise du patrimoine mobilier et immobilier de l’État en quantité et en valeur.

Dans un contexte de rareté des ressources et d’exigence de reddition des comptes, le chargé de mission a insisté sur le rôle stratégique de cet outil, levier de bonne gouvernance et de rationalisation des dépenses. Il a toutefois déploré l’application encore limitée de la réforme dans plusieurs EPE, souvent due à des résistances au changement et à une appropriation insuffisante. D’où la nécessité de cette formation, dont l’adhésion et l’engagement des PCA et DG sont jugés déterminants pour impulser la dynamique de mise en œuvre réussie.

Durant ces trois jours, les travaux se sont déroulés autour de six modules thématiques conçus pour renforcer les compétences managériales et techniques des dirigeants. La première journée a permis d’établir le cadre conceptuel et règlementaire (Module I) et de clarifier les rôles et responsabilités stratégiques des PCA et DG (Module II), notamment les interrelations avec les bureaux comptables matières dans la chaîne financière et budgétaire.

La deuxième journée a été consacrée à la gestion et au suivi des biens publics (Module III), couvrant la codification, l’immatriculation, les inventaires, la réforme des matières et la gestion des carburants.

Le module IV a abordé la gestion spécifique du parc automobile de l’État, incluant le cadre réglementaire, le rôle des acteurs, les modalités de gestion et les sanctions liées aux infractions.

La session s’est achevée le troisième jour avec l’étude de la gestion des abonnements à l’eau, à l’électricité et au téléphone (Module V), ainsi que des bâtiments et baux administratifs (Module VI).

L’ensemble de ces modules visait à doter les dirigeants des outils nécessaires pour intégrer efficacement la comptabilité des matières dans la chaîne de valeur de leurs structures, de la planification à l’exécution opérationnelle.

Clôturant l’atelier, le Directeur général des Affaires immobilières et de l’équipement de l’État, Djakaridja Barro, a exprimé sa profonde satisfaction quant au déroulement exemplaire de la session, saluant la forte participation et l’esprit de collaboration.

Il a souligné que l’engagement des participants prouve leur pleine conscience des enjeux de transparence et de redevabilité.

Cette deuxième session, réussie, constitue une étape significative dans le processus continu de renforcement des capacités des EPE, réaffirmant l’engagement du Burkina Faso pour la bonne gouvernance publique.

Agence d’information du Burkina

PB/bbp