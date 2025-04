Burkina/Comoé-Football-Finale

Comoé : Finale de la première édition du tournoi inter school

Banfora, 13 avr. 2025 (AIB) – La finale de la première édition du tournoi inter school organisé par l’Association des Jeunes pour le Renouveau Culturel des Cascades (AJRCC) dénommé « Tournoi inter school », s’est disputée le samedi le 12 avril 2025 sur l’esplanade du stade de Banfora. Placée sous le patronage du ministre de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique et la présidence de l’ex Directeur régional des sports et des loisirs des Cascades, Moussa Diabaté, la finale de cette première édition a opposé le Lycée municipal Jacques Toulat (LMJTB) de Banfora et l’Etablissement Louis Querbes (ELOQ) de Banfora. Au coup du sifflet final, c’est LMJTB qui s’est imposé sur un score de 04 buts à 0.

Lancé officiellement le 1er mars 2025, la finale de la première édition du tournoi inter school a connu son épilogue, le 13 avril 2025 à Banfora dans une grande ambiance. Le premier but de cette partie a été marqué par Moustapha Sagnon à la 7ème minute de la première mi-temps et permet au LMJTB de mener par 1 but à 0. Pas pour longtemps, 7 minutes après, Kassoum Bationo à marquer le deuxième but et 4 minutes plus tard, il fait un doublée et permet à son équipe de mener par 3 buts à 0 à cette première période.

Après la pause, c’est LMJTB qui domine la partie, et le plus remarquable de cette finale, Kassoum Bationo fait un triplé à la 27ème minutes et le score est de 4 buts à 0.

Au coup du sifflet final, c’est le Lycée municipal Jacques Toulat (LMJTB) qui remporte le gain de la partie par 4 buts à 0. Il remporte le trophée, un jeu de maillot, 1 ballon, et la somme de 75 000 FCFA. L’établissement Louis Querbes (ELOQ) de Banfora, qui n’a pas démérité remporte 1 ballon, et une enveloppe de 50 000 FCFA. Le Lycée provincial Lompolo Koné (LPLK) est classé 3ème est reparti avec 1 ballon et 25 000 FCFA.

Elles sont au total 17 équipes des différents établissements scolaires à participer à cette compétition.

A la fin de la partie, le Président de l’ARJCC, Serge Coulibaly, s’est réjoui de l’esprit de fair-play ayant animé ce tournoi, a d’ores et déjà annoncé la 2ème édition pour 2026. Tout en saluant la mobilisation, il a remercié les équipes participantes et a félicité les deux équipes finalistes. Il a manifesté sa reconnaissance et sa gratitude à l’endroit du Ministre de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique pour son soutien inestimable à cette première édition.

M. Coulibaly a également a remercié les autorités de la région pour leurs présences a cette finale.

