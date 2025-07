Burkina-Motocyclettes-Contrôle-Réglementation

Burkina/Commerce : Les vendeurs de deux-roues sommés de se conformer à la loi dans un délai d’un mois

Ouagadougou, 16 juillet 2025 (AIB) – Le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat a accordé un délai d’un mois aux acteurs du marché des motocyclettes pour se conformer aux exigences légales, sous peine de sanctions sévères, a appris l’AIB mercredi.

Cette décision fait suite à une série de contrôles intensifiés menés par la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF), dans le but de lutter contre les pratiques spéculatives et de garantir un climat de concurrence saine.

Les équipes de la BMCRF ont relevé de nombreuses irrégularités chez les importateurs, assembleurs, grossistes et détaillants, notamment l’absence de documents administratifs (registre de commerce, numéro IFU, carte professionnelle), le non-affichage des prix, la délivrance de factures non conformes, ou encore des écarts de prix importants pour des modèles similaires.

Selon le ministère, la traçabilité des activités commerciales dans ce secteur est indispensable dans le contexte sécuritaire actuel, afin d’éviter toute tentative de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

Passé le délai du 16 août 2025, les commerçants récalcitrants s’exposeront à des sanctions, incluant la saisie des motocyclettes, qui seront revendues au profit du Fonds de soutien patriotique.

La BMCRF réaffirme sa mobilisation pour protéger les consommateurs et veiller au respect de la réglementation en vigueur.

Agence d’information du Burkina