BURKINA-ADMINISTRATION-COMMUNES

Burkina/Collectivités territoriales : Le gouvernement adopte trois types de communes

Ouagadougou, 30 oct. 2025 (AIB)-Le gouvernement burkinabè a adopté jeudi, un projet de loi qui prévoit la commune de moyen exercice avec des ressources budgétaires propres annuelles inférieures à 50 millions FCFA, la commune de plein exercice avec un budget propre annuel supérieur à 50 millions FCFA mais inférieur à 5 milliards FCFA et la commune à statut particulier avec un budget annuel égal ou supérieur à 5 milliards FCFA.

Le conseil des ministres du jeudi 30 octobre 2025, a adopté un projet de loi relatif au code général des collectivités.

Selon le ministre d’Etat, ministre en charge de l’Administration territoriale, Emile Zerbo, ce nouveau code des collectivités introduit l’élection des présidents des collectivités au suffrage direct et consacre la réduction du nombre des conseillers municipaux et régionaux.

Ce référentiel place les communes de moyen exercice sous délégation spéciale avec des présidents nommés.

Les innovations majeures de ce projet de loi portent entre autres sur le renforcement du mécanisme de collaboration entre les collectivités territoriales et les services déconcentrés sous la coordination des chefs de circonscription administrative en vue de la restauration de l’autorité de l’Etat et la révision des critères d’érection des communes désormais adossés au volume des ressources budgétaires.

Cette loi permettra de renforcer le dispositif juridique pour une meilleure organisation et un fonctionnement efficient des collectivités territoriales au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

HB/ATA