Burkina/Cinéma : Une association plonge les jeunes dans la création et la critique cinématographique

Ouagadougou, 27 juil. 2025 (AIB) – L’Association Cinéma Vision-Burkina Faso (ACV-BF) a organisé, ce samedi, un atelier dénommé « ÉDUC CINÉMA », en vue de susciter l’intérêt des jeunes de 18 à 25 ans pour les métiers du 7e art, notamment dans les domaines de la création et de la critique cinématographiques.

Dans son mot introductif, le président de l’ACV-BF, Coulibaly Kassoum, s’est dit satisfait de la tenue de cette activité qui, selon lui, est l’aboutissement des efforts des membres de l’association ayant fédéré leurs énergies et leurs connaissances au service du cinéma de la mère patrie.

M. Coulibaly considère le cinéma comme un art à part entière, doté d’une histoire, d’un système de langage et regroupant un ensemble de métiers. C’est pourquoi, à travers les quatre modules de formation, il s’agit de transmettre aux jeunes les bases élémentaires du cinéma, en lien avec son histoire, ses métiers, et les outils nécessaires pour l’analyse et la critique de films.

« À travers le cadre associatif, nous entendons partager avec les plus jeunes ce que nous savons du cinéma. Nous comptons susciter chez eux une passion pour cet art et les encourager à s’investir dans un domaine porteur d’avenir », a-t-il déclaré.

Il a également félicité les jeunes pour leur participation à cet atelier, véritable cadre d’immersion dans l’univers de la création et de la critique cinématographiques, avant de leur souhaiter une fructueuse formation.

« Cet atelier se veut à la fois théorique et pratique. C’est pourquoi, avec les formateurs, il sera question de visionnage, d’écriture, d’analyse de films et d’échanges. Notre souhait est que vous repartiez de cette session avec l’envie de raconter des histoires, de savoir comment les raconter, et d’être capables d’émettre un avis critique sur les films que vous regardez », a-t-il ajouté.

Selon la formatrice Orokia Barro, après un bref récapitulatif sur l’histoire du cinéma, les participants découvriront le processus de fabrication et de promotion d’un film, avant d’enchaîner sur les différents métiers du cinéma. Un court film mobile sera écrit, réalisé et monté par les jeunes, qui termineront la journée par le visionnage et l’analyse d’un court métrage d’environ 20 minutes.

Pour le parrain de la cérémonie, Évariste Pooda, figure de l’écosystème cinématographique burkinabè, cette initiative est à saluer car elle fait la promotion du cinéma national et prépare la relève. Elle permet également aux jeunes de découvrir très tôt le monde du cinéma. Il a félicité les organisateurs et marqué toute sa disponibilité à les accompagner dans cette noble mission.

« Je voudrais surtout m’adresser à ces jeunes qui ont eu la chance d’être sélectionnés : qu’ils saisissent pleinement cette opportunité pour découvrir le cinéma et ses métiers. C’est une pépinière qu’il faut entretenir, car à travers ce type de formations, certains pourront devenir les professionnels du cinéma de demain », a-t-il soutenu.

Quant au représentant des jeunes participants, Barry Ousseni, il a exprimé sa satisfaction de pouvoir apprendre gratuitement les fondamentaux des métiers du cinéma.

La formation des jeunes se déroulera en deux sessions, les samedis 26 juillet et 2 août 2025 à Ouagadougou. Au total, quatre modules seront dispensés, portant sur : l’histoire du cinéma, le processus de fabrication et de promotion d’un film, les métiers du cinéma et l’analyse de film.

Agence d’information du Burkina

BBP/ata