Burkina/Cinéma: L’ABCA dévoile ses missions et perspectives pour le développement du cinéma burkinabè

Ouagadougou, 4 sept. 2025 (AIB)- La direction générale de l’Agence burkinabè de la cinématographie et de l’audiovisuel ( ABCA) a organisé ce jeudi, à Ouagadougou, un déjeuner-Presse pour présenter l’Agence et mettre en lumière ses priorités stratégiques, ses perspectives de développement et son identité visuelle.

Cette initiative consiste à donner de la visibilité aux actions de l’ABCA, les grandes missions qu’elle compte mettre en œuvre pour rendre compétitif le cinéma burkinabè au plan international

Plus d’informations à venir