Burkina/Cinéma : Désormais, « FASO FILMS FONDS » financera les projets cinématographiques

Ouagadougou, 4 sept. 2025 (AIB)- La direction générale de l’Agence burkinabè de la cinématographie et de l’audiovisuel (ABCA) a annoncé jeudi, à Ouagadougou, l’institution du fonds «FASO FILMS FONDS » qui permettra, désormais de financer les projets cinématographiques et audiovisuels au Burkina Faso.

Au cours d’un déjeuner-Presse, la direction générale de l’Agence burkinabè de la cinématographie et de l’audiovisuel (ABCA) a mis en lumière ses priorités stratégiques, ses perspectives de développement et son identité visuelle. Cette initiative vise à donner de la visibilité aux actions de l’ABCA, les grandes missions qu’elle compte mettre en œuvre pour rendre compétitif le cinéma burkinabè au plan international.

L’innovation majeure est la création du département en charge du financement des projets cinématographiques qui a pour missions de développer les mécanismes pour financer et suivre le 7e art burkinabè.

Ce département sera chargé de financer les projets cinématographiques viables au Burkina Faso à travers le Fonds « FASO FILMS FONDS ».

« Un des défis de l’ABCA est de travailler à autonomiser ce fonds par la rédaction d’un modèle économique qui permettra de le pérenniser », a déclaré la cheffe du département du financement des projets cinématographiques, Brigitte Balaam/Tiendrebeogo.

A l’en croire, un appel à projet sera lancé dans les semaines à venir pour permettre à ceux qui ont des projets prêts de postuler pour bénéficier du financement de l’État.

Il s’est agi également de présenter l’ABCA, son organigramme, ses missions et perspectives aux hommes de médias et au peuple burkinabè.

Les directions techniques telles que l’ISIS-SE, le FESPACO, la cinémathèque africaine de Ouagadougou, le département de la règlementation et du contrôle de l’activité cinématographique, le département du financement des projets cinématographiques et les autres directions transversales auront la lourde charge de faire rayonner la culture burkinabè à l’international par le cinéma.

Dans la perspective de reformer le secteur du cinéma et de l’audiovisuel au Burkina Faso, l’État burkinabè a fusionné en 2024 plusieurs entités clés du secteur du cinéma dont le FESPACO, l’ISIS-SE, le ST-CNCA, en vue de créer l’ABCA, un établissement public à caractère scientifique, culturel et technique.

L’objectif est de structurer, professionnaliser et dynamiser la filière cinéma pour le développement socio-économique et le rayonnement du pays.

