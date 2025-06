Burkina-Santé publique-Distribution de moustiquaire imprégnées

Burkina : « Chaque moustiquaire imprégné, distribué, est une arme contre le paludisme », Premier Ministre

Komsilga, 19 juin 2025 (AIB)-Le Premier Ministre Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO a lancé, jeudi, la campagne de nationale de distribution universelle gratuite de Moustiquaires imprégnées d’insecticides à longue durée d’action (MILDA)

Selon le Premier Ministre Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO dont le discours a été lu par le ministre de la Santé, Lucien Kargougou, cette campagne utilisera plus de 15 millions de MILDA de dernière génération et symbolise une fois de plus la volonté renouvelée du gouvernement, sous la très haute impulsion de Son Excellence, Monsieur le Président du FASO, le Capitaine Ibrahim Traoré, d’intensifier la lutte contre cette maladie.

« 33 000 volontaires et 7 000 agents de santé sont mobilisés pour la réussite de cette campagne. Ces acteurs iront jusqu’au dernier village, porteront des MILDA, frapperont à chaque porte. Chaque flaque d’eau stagnante constitue une fabrique à moustiques et nous devons tous être des VDP de l’assainissement de notre cadre de vie », a-t-il indiqué.

Le Premier a ajouté que pendant le dénombrement des ménages, les agents ne viendront pas seulement recenser les habitants, ils identifieront également les sources de moustiques, sensibiliseront les familles et encourageront la destruction de ces gites larvaires », a-t-il indiqué.

Pour le représentant des partenaires le représentant résidant de l’OMS au Burkina le Dr Seydou Coulibaly, l’impact du paludisme sur la santé publique en particulier chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes ainsi que sur le développement économique et social du pays est considérable.

Il a indiqué que selon le dernier rapport mondial sur le paludisme 2024 de l’OMS, on estime à 263 millions le nombre de cas de paludisme dans le monde en 2023 avec 597 000 décès dont 95% enregistrés dans la région africaine de l’OMS.

« Ces chiffres nous rappellent l’urgence et la nécessité de renforcer nos efforts. C’est pourquoi nous saluons avec enthousiasme cette campagne nationale de distribution lancée à l’horaire de la saison des pluies, période de haute transmission », a-t-il ajouté.

Dr Coulibaly a signalé que les campagnes précédentes ont permis des avancées notables et il est impératif de maintenir cette dynamique pour atteindre les objectifs durables de réduction de la maladie. Il a précisé que les partenaires techniques et financiers réaffirment leur engagement à soutenir cette initiative tant sur le plan financier que technique.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Komsilga Antarest BATIANA se dit particulièrement fier d’accueillir cette activité d’envergure nationale, qui est le lancement officiel de la campagne de distribution universelle et gratuite de MILDA.

La campagne de nationale de distribution universelle gratuite de Moustiquaires imprégnées d’insecticides à longue durée d’action (MILDA) est une campagne qui se tient tous les trois ans.

Agence d’information du Burkina

BO/YOS/ ata