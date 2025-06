Burkina-Chambre-Commerce-Installation-Délégués-Spéciaux

Burkina/Chambre de commerce : les membres de la délégation spéciale consulaire installés

Ouagadougou, 19 juin 2025 (AIB)–Le ministre en charge du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Serge Gnaniodem Poda, a procédé jeudi à Ouagadougou à l’installation de huit opérateurs économiques en tant que membres de la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF).

Dans l’attente des prochaines élections et de l’entrée en fonction des nouveaux élus consulaires, cette délégation spéciale a été désignée pour assurer l’intérim, conformément aux nouveaux statuts particuliers de la CCI-BF.

Conduite par Roland Achille Sow, la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d’industrie installée se compose de huit membres, nommés par le ministre en charge du Commerce sur proposition de leurs pairs.

Abdoulaye Nabolé et Zanga Seydou Sessouma sont respectivement premier et deuxième vice-présidents, chargés de l’Industrie et du Commerce.

Ali Porgo est le troisième vice-président, chargé des Services, tandis qu’Issoufou Maïga occupe le poste de quatrième vice-président.

Donatien Nagalo a été nommé cinquième vice-président, chargé des organisations professionnelles et de la mobilisation.

Priscille Zongo, seule femme du bureau, est nommée sixième vice-présidente, chargée de l’information et des relations extérieures.

Quant à Tiéné Raoul, il a été désigné rapporteur de la délégation.

Le président de la délégation spéciale a affirmé que son équipe est une « équipe de combat » et qu’elle prend la pleine mesure des défis qui l’attendent.

Il a exhorté ses collègues à œuvrer pour une économie plus forte, portée par des entrepreneurs engagés, des filières structurées et des politiques industrielles adaptées aux réalités du pays.

« Ce mandat n’est pas un privilège, c’est une mission au service d’un Burkina Faso debout, souverain et maître de son destin économique », a-t-il déclaré.

De son côté, le ministre du Commerce a invité les délégués spéciaux à travailler à la construction d’un secteur privé inclusif, moteur du développement national.

« Travaillez à instaurer la cohésion, soyez à l’écoute des acteurs du secteur privé afin que les projets d’investissement portés par ce secteur soient en phase avec la vision et les orientations du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré », a-t-il recommandé.

Pour rappel, le Conseil des ministres du 18 décembre 2024 a adopté deux rapports relatifs à l’approbation des statuts particuliers de la CCI-BF et à la dissolution de la précédente Chambre consulaire.

La Chambre de commerce et d’industrie a pour missions, entre autres, la promotion du patriotisme économique, la mobilisation des acteurs autour des grands projets de l’État, le déploiement territorial par des initiatives innovantes de développement local, l’ouverture à l’international, l’accompagnement des acteurs économiques dans les chaînes de valeur régionales, africaines et mondiales, ainsi que le soutien à l’intégration économique régionale au Sahel.

