Burkina-Environnement-Centre-Nord-Reboisement

Burkina/ Centre-Nord : Le Gouverneur lance un appel à la plantation d’arbres pour reverdir la région

Kaya, 1er juillet 2025, (AIB) – Lors de la montée mensuelle des couleurs nationales au pavillon national de l’Agence nationale de l’Emploi (ANPE) de Kaya, le Colonel-Major Zoéwendmanégo Blaise Ouédraogo, gouverneur et président de la délégation spéciale de la région du Centre-Nord, a lancé, ce mardi, un appel en faveur de l’environnement et du développement durable.

Le gouverneur a rappelé aux participants, l’importance de la période du mois de l’arbre et de l’engagement de chaque citoyen pour la protection de l’environnement.

« Nous sommes dans la période du mois de l’arbre. Il y a les plantations institutionnelles, mais il faudra que chacun puisse planter un arbre dans sa cour ou devant sa cour. Planter c’est bien, protéger c’est mieux », a-t-il souligné, incitant chaque individu à prendre la responsabilité de préserver la nature qui l’entoure.

Il a par ailleurs exhorté les enseignants à encourager les enfants à sensibiliser leurs parents sur l’importance de cet acte symbolique et écologique.

L’autorité régionale a également salué les actions menées en 2024, notamment la plantation d’arbres le long des rues de la ville de Kaya.

« Cette initiative présage une réussite, et je tiens à exprimer ma gratitude aux populations qui ont pris l’engagement d’entretenir ces arbres plantés devant leur porte ou leur commerce », a précisé M. Ouédraogo.

Pour lui, chaque citoyen doit prendre conscience de son rôle dans la préservation de la nature.

La Journée nationale de l’arbre (JNA) sera lancée pour le compte de la région du Centre-Nord à Soudougo, dans la commune de Korsimoro, le jeudi 3 juillet 2025.

Le gouverneur a invité les populations à se mobiliser massivement à cette occasion et à participer activement à l’initiative de reverdissement du Centre-Nord, afin de garantir un avenir plus vert et plus sain pour les générations futures.

Agence d’information du Burkina

AIO/BBP